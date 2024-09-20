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Posted 20 сентября, 09:46

Published 20 сентября, 09:46

Modified 20 сентября, 09:48

Updated 20 сентября, 09:48

Стало известно, когда в Тюмени дадут отопление

Стало известно, когда в Тюмени дадут отопление

20 сентября 2024, 09:46
Фото: 1MI
Отопительный сезон в Тюмени стартует со следующего понедельника, 23 сентября. Об этом проинформировал глава города Максим Афанасьев.

По информации главы областной столицы, горячую воду в радиаторы будут подавать постепенно. Это займет неделю. Максим Афанасьев отметил, что середина сентября — традиционная пора для начала отопительного периода.

— По итогам заседания штаба по функционированию коммунального комплекса принято решение о запуске отопления с 23 сентября, — указано в его Telegram-канале.

В течение лета проводилась масштабная ремонтная кампания с участием всех сетевых организаций. На некоторых объектах еще идет восстановление благоустройства, но все работы ведутся в плановом режиме, отметил мэр Тюмени.

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