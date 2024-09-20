Стало известно, когда в Тюмени дадут отопление

Posted 20 сентября, 09:46
Published 20 сентября, 09:46
Modified 20 сентября, 09:48
Updated 20 сентября, 09:48
По информации главы областной столицы, горячую воду в радиаторы будут подавать постепенно. Это займет неделю. Максим Афанасьев отметил, что середина сентября — традиционная пора для начала отопительного периода.
— По итогам заседания штаба по функционированию коммунального комплекса принято решение о запуске отопления с 23 сентября, — указано в его Telegram-канале.
В течение лета проводилась масштабная ремонтная кампания с участием всех сетевых организаций. На некоторых объектах еще идет восстановление благоустройства, но все работы ведутся в плановом режиме, отметил мэр Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители Тюмени массово требуют включить отопления в жилых домах.