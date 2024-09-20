Тюменские студенты пройдут посвящение в первокурсники в ночном клубе

Posted 20 сентября, 10:46
Published 20 сентября, 10:46
Modified 20 сентября, 10:48
Updated 20 сентября, 10:48
На этих выходных в тюменском ночном клубе пройдет городское посвящение первокурсников в студенты. Информация размещена в telegram-канале заведения, где и состоится торжество.
В канале творческого тусовочного кружка имени Пушкина указано, что специально для первокурсников на мероприятии будут присутствовать гадалка и фокусник.
— Делаем тиндер-зону для знакомств и рисуем граффити на специальной фотозоне, — указано в сообщении ночного клуба Тюмени.