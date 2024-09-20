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Posted 20 сентября, 10:46

Published 20 сентября, 10:46

Modified 20 сентября, 10:48

Updated 20 сентября, 10:48

Тюменские студенты пройдут посвящение в первокурсники в ночном клубе

Тюменские студенты пройдут посвящение в первокурсники в ночном клубе

20 сентября 2024, 10:46
Фото: 1MI
В тюменском ночном клубе пройдет посвящение первокурсников в студенты. Для молодежи организовывают различные активности.

На этих выходных в тюменском ночном клубе пройдет городское посвящение первокурсников в студенты. Информация размещена в telegram-канале заведения, где и состоится торжество.

В канале творческого тусовочного кружка имени Пушкина указано, что специально для первокурсников на мероприятии будут присутствовать гадалка и фокусник.

— Делаем тиндер-зону для знакомств и рисуем граффити на специальной фотозоне, — указано в сообщении ночного клуба Тюмени.
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени пройдет эротическая рейв-вечеринка в стиле хентай.

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