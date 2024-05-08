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Расчисткой озера Алебашево займется тюменская компания

Озеро Алебашево в Тюмени будут расчищать в три этапа

8 мая 2024, 08:31
Фото: 1MI

Расчисткой озера Алебашево займется тюменская компания

Власти нашли подрядчика, который займется расчисткой озера. В торгах приняла участие только одна компания.

Победителем торгов стала тюменская компания ООО «Новэк», которая предложила выполнить работы за 244 миллиона 145 тысяч рублей — начальная цена контракта была на тысячу рублей выше. Подрядчик очистит воду, рекультивирует землю, благоустроит и озеленит территорию озера, указано на Госзакупках.

Объем работ будет разделен на три этапа: подготовительный, основной и заключительный. Они будут завершены до 20 ноября 2026 года.

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Ранее «Наш город» писал, что закупку на благоустройство улицы Дзержинского в Тюмени приостановили из-за жалобы одного из участников торгов. Жалобу подала компания, которая уже занималась благоустройством этой улицы.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Благоустройство#Торги#Озера#Озеро Алебашево#Подрядчик
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