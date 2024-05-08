Озеро Алебашево в Тюмени будут расчищать в три этапа

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Победителем торгов стала тюменская компания ООО «Новэк», которая предложила выполнить работы за 244 миллиона 145 тысяч рублей — начальная цена контракта была на тысячу рублей выше. Подрядчик очистит воду, рекультивирует землю, благоустроит и озеленит территорию озера, указано на Госзакупках.
Объем работ будет разделен на три этапа: подготовительный, основной и заключительный. Они будут завершены до 20 ноября 2026 года.
Ранее «Наш город» писал, что закупку на благоустройство улицы Дзержинского в Тюмени приостановили из-за жалобы одного из участников торгов. Жалобу подала компания, которая уже занималась благоустройством этой улицы.