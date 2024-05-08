nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

В День Победы в Тюменской области ожидаются грозы и ливни

Тепло отменяется: в День Победы в Тюменской области ожидаются ливни и грозы

8 мая 2024, 08:03
Фото: 1MI

В День Победы в Тюменской области ожидаются грозы и ливни

По прогнозу синоптиков, 9 мая в регионе ожидается сильный ветер до 23 метров в секунду. Не исключено, что местами пройдет град.

Жителей Тюменской области предупредили о ливнях, грозах и граде 9 мая. Телеграм-канал «Оповещение72» сообщает, что порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.

По данным сервиса Гисметео, в Тюмени завтра ожидаются +10+16 градусов днем, но ближе к вечеру похолодает до +4+7. В Тобольске прогнозируются +13+16 градусов в дневное время и +7+9 в вечернее.

Сезон опрессовок начинается. График отключений горячей воды в Тюмени
Узнать подробнее

В Ялуторовске днем температура воздуха составит +14+18 градусов, вечером — +5+9. В Ишиме ожидаются +14+17 градусов днем, +16+20 вечером, но к ночи температура воздуха опустится до +9.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени расцвели яблони. Также начали цвести черемуха и сирень.

Читайте также:
На ремонт старого моста через Туру выделили 20 миллионов рублейБассейн для малышей за 8 миллионов рублей открылся в ТюмениВ расписание движения автобусов из Ялуторовска в Тюмень внесли важное изменение
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Погода#Ветер#Дождь#Град#Праздники#День Победы#9 мая#Гроза
Подпишитесь
Тобол еще себя покажет. Когда закончатся паводки в Тюменской области?
Сегодня, 05:54
Уровень воды в реке Ишим начал снижаться
Сегодня, 03:33
«Эконом» — это ад. Тюменский таксист поделился откровениями о работе в разных тарифах
Сегодня, 06:58
Дикость или норма? Тюменцы спорят о том, можно ли переодевать детей в военную форму
Сегодня, 01:00
Ты не проедешь! Публикуем места в Тюмени, где нельзя пользоваться электросамокатами
Сегодня, 01:18
Сезон опрессовок начинается. График отключений горячей воды в Тюмени
Вчера, 08:53
"