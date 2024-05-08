Тепло отменяется: в День Победы в Тюменской области ожидаются ливни и грозы

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Жителей Тюменской области предупредили о ливнях, грозах и граде 9 мая. Телеграм-канал «Оповещение72» сообщает, что порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.
По данным сервиса Гисметео, в Тюмени завтра ожидаются +10+16 градусов днем, но ближе к вечеру похолодает до +4+7. В Тобольске прогнозируются +13+16 градусов в дневное время и +7+9 в вечернее.
В Ялуторовске днем температура воздуха составит +14+18 градусов, вечером — +5+9. В Ишиме ожидаются +14+17 градусов днем, +16+20 вечером, но к ночи температура воздуха опустится до +9.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени расцвели яблони. Также начали цвести черемуха и сирень.