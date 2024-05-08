«Где мои money?»: у налоговой снова возникли вопросы к тобольской рэперше Инстасамке

Прошлый долг певица полностью погасила, наложенную на счета блокировку сняли, а сама она перебралась в Дубай, где и проживает до сих пор. Там она пишет музыку и выступает, но налоговые отчисления за концерты и рекламу на родину не переводит, из-за чего и накопила долг в 52 тысячи рублей, поставив свои счета под угрозу очередной блокировки, пишет Телеграм-канал Mash.