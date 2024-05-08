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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

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Тобольская рэперша Инстасамка снова задолжала налоговой

«Где мои money?»: у налоговой снова возникли вопросы к тобольской рэперше Инстасамке

8 мая 2024, 06:29
Фото: Инстасамка / Телеграм

Тобольская рэперша Инстасамка снова задолжала налоговой

Певица живет в ОАЭ, продолжает выступать, но налоговые отчисления на родину не переводит. Последний раз ее ловили на неуплате налогов ровно год назад.

Счета тобольской рэперши Инстасамки могут быть заблокированы из-за неуплаты налогов. На этом девушку ловят уже второй раз: в прошлом году она задолжала налоговой 689 тысяч рублей.

Прошлый долг певица полностью погасила, наложенную на счета блокировку сняли, а сама она перебралась в Дубай, где и проживает до сих пор. Там она пишет музыку и выступает, но налоговые отчисления за концерты и рекламу на родину не переводит, из-за чего и накопила долг в 52 тысячи рублей, поставив свои счета под угрозу очередной блокировки, пишет Телеграм-канал Mash.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени назначили новую дату концерта певицы Zivert. Мероприятие должно было пройти в конце апреля, но его отменили из-за внезапного ухода звезды со сцены.

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