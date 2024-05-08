«Где мои money?»: у налоговой снова возникли вопросы к тобольской рэперше Инстасамке

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Счета тобольской рэперши Инстасамки могут быть заблокированы из-за неуплаты налогов. На этом девушку ловят уже второй раз: в прошлом году она задолжала налоговой 689 тысяч рублей.
Прошлый долг певица полностью погасила, наложенную на счета блокировку сняли, а сама она перебралась в Дубай, где и проживает до сих пор. Там она пишет музыку и выступает, но налоговые отчисления за концерты и рекламу на родину не переводит, из-за чего и накопила долг в 52 тысячи рублей, поставив свои счета под угрозу очередной блокировки, пишет Телеграм-канал Mash.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени назначили новую дату концерта певицы Zivert. Мероприятие должно было пройти в конце апреля, но его отменили из-за внезапного ухода звезды со сцены.