Возврат к импорту? Авторынок в Тюменской области «отворачивается» от китайцев

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
Авторынок в России процветает, в первом квартале текущего года автомобили покупали активнее, чем в прошлом, несмотря на повышение утилизационного сбора и повышения ключевой ставки ЦБ. Однако эти изменения существенно сказались на спросе на автомобили китайского производства, ведь их у нас приобретали преимущественно из-за низкой стоимости.
«За прошлый год в три раза выросла стоимость продаж китайских машин, но после изменений утильсбора и ставки, продажи рухнули. Взять популярную модель Chery Tiggo 7 Pro, она ранее стоила в пределах 2 миллионов рублей. Купить за эти деньги большой кроссовер — предложение неплохое. С учетом того, что популярный „солярис“ стоил тех же денег. Но сейчас, когда цена машина подскочила до 3 миллионов рублей — покупка уже не так выгодна, особенно на фоне цен вторичного рынка и предложений от отечественных производителей», — говорит Нестеров.
А потому сейчас самые продаваемые автомобили — это модели марки Lada (Granta, Niva и Vesta). Популярный китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro по продажам занимает пока только 4 место.
«Любопытно, что после прошлого года китайцы нарастили поставки в Россию, а потому сейчас на рынка переизбыток машин из Поднебесной. Но, как мне кажется, у нас китайцы массово не приживутся и даже уже не прижились. Парочка моделей будет в ходу, но большинство уж очень недолговечны, что чуждо нашему менталитету», — считает эксперт.
Нестеров также отмечает, что за красивой оберткой китайский автомобилей, внешний вид которых привлекает покупателей, кроется проблемы с электроникой, большой расход топлива и высокая стоимость запечатей. Все это также отталкивает покупателей.
На фоне падения китайского автопрома, спрос на отечественные машины кратно возрос. Причем активно продаются, как классические, так и новейшие модели. Тюменцы активно раскупают «Москвичи». В некоторых салонах цена третьего поколения модели составляет всего 1,5 миллиона в базовой комплектации и 1,8 миллиона в максимальной. На фоне Chery Tiggo 7 Pro цена которого достигает 3 миллионов рублей, отечественная модель выигрывает с отрывом. А потому в настоящее время горожане занимают очереди на покупку еще не поступивших в продажу «Москвичей».
«Незабываем и о том, что на покупку машины российское марки действует господдержка — скидка в 20-35%. Да, скидку государство дает только на автомобили марки Lada, УАЗ, ГАЗ, но этого достаточно, чтобы оставить подорожавших „китайцев“ в стороне. К качеству машин и этого, и того производства претензии примерно одинаковые, но цена решает», — говорит аналитик.
Но живет в Тюменской области и рынок импортных автомобилей, хотя многие жители уже стали думать, что выбор ограничивается только российскими машинами и китайскими. Однако генеральный директор ХК «Дина» Иван Михайлов заявляет, что такое домыслы не имеют ничего общего с правдой, ведь некоторые зарубежные поставщики активно занимаются выводом на наш рынок новых моделей, ранее не представленных в модельном ряду.
«Дилерская сеть Mazda в настоящее время количественно не изменилась за 2 года, как и прежде обслуживая огромный парк автомобилей, проданных в РФ за почти 25 лет. Очень похожая ситуация и с Volkswagen. В конце прошлого года был сформирован модельный ряд из 7 новых моделей, ни одна из которых ранее не была представлена в модельном ряду до 2022 года. Эти автомобили пользуются стабильным спросом. Мы ориентируемся на ту категорию покупателей, которым важна репутация бренда, его философия. Немаловажным для них же является и доступность запчастей, опыт обслуживания этих автомобилей», — говорит Михайлов.
Однако стоит отметить, что стоимость той же Mazda в Тюменской области стартует от 2,5 миллионов рублей, что для среднестатистического тюменца — сумма крайне значительная. А потому хоть импорт и представлен на рынке, повальным спросом он не пользуется, а скорее является товаром для поклонников конкретных марок и ценителей машин японского или немецкого автопрома.
Однако импорт хорошо себя показывает на вторичном рынке. Если отечественная машина за три года эксплуатации уже кратно падает в цене, то классические модели импортных машин в регионе продаются чуть ли не по салонным ценам, особенно это касается премиального сегмента. В первом квартале 2024 года премиальные автомобили подорожали в среднем на 29,2%
«Сейчас с рек брать нашу машину просто невыгодно. С салона можно купить с поддержкой чуть ли не за те же деньги. А та же Toyota Camry пусть и десятилетней давности выпуска с рук будет стоить в районе тех же 2 миллионов, хотя в салоне она в более новой версии стоит в районе 3 миллионов», — говорит Нестеров.
Он отмечает, что и китайские автомобили на вторичном рынке не пользуются спросом, причиной тому их недолговечность. А потому аналитик убежден в том, что наиболее ходовым на рынке подержанных авто пока будет оставаться импорт.