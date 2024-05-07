Возврат к импорту? Авторынок в Тюменской области «отворачивается» от китайцев

На фоне падения китайского автопрома, спрос на отечественные машины кратно возрос. Причем активно продаются, как классические, так и новейшие модели. Тюменцы активно раскупают «Москвичи». В некоторых салонах цена третьего поколения модели составляет всего 1,5 миллиона в базовой комплектации и 1,8 миллиона в максимальной. На фоне Chery Tiggo 7 Pro цена которого достигает 3 миллионов рублей, отечественная модель выигрывает с отрывом. А потому в настоящее время горожане занимают очереди на покупку еще не поступивших в продажу «Москвичей».