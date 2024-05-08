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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:04

Пропавшего на СВО заключенного из Тюменской области нашли через соцсети

Год в неведении: пропавшего на СВО тюменского заключенного нашли через соцсети

8 мая 2024, 06:02
Фото: 1MI

Пропавшего на СВО заключенного из Тюменской области нашли через соцсети

Связь с мужчиной пропала в июне 2023 года. Спустя месяц его признали пропавшим без вести.

Житель Тюменской области отбывал наказание в колонии строгого режима с 2022 года. Чтобы искупить вину перед обществом, в мае 2023 года мужчина подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в Ростовскую область для прохождения службы.

В начале июня тюменца зачислили в списки состава штурмовой роты и направили на СВО, но с 23 числа он перестал выходить на связь. 7 июля мужчину признали пропавшим без вести.

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Мать бойца пыталась найти своего сына, но обращения во все инстанции результата не принесли. Тогда женщина рассказала о поисках сына в соцсетях. На посты откликнулись сослуживцы мужчины, которые сообщили ей о том, что ее сын погиб от тяжелого осколочного ранения при минометном обстреле в конце июня 2023 года.

Мать обратилась в Тобольский городской суд с иском об объявлении ее сына умершим. Суд удовлетворил ее требования в полном объеме.

Ранее «Наш город» писал, что в зоне СВО погиб уроженец Тобольска. Юрию Фомину было 43 года.

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