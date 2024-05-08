Год в неведении: пропавшего на СВО тюменского заключенного нашли через соцсети

Мать бойца пыталась найти своего сына, но обращения во все инстанции результата не принесли. Тогда женщина рассказала о поисках сына в соцсетях. На посты откликнулись сослуживцы мужчины, которые сообщили ей о том, что ее сын погиб от тяжелого осколочного ранения при минометном обстреле в конце июня 2023 года.