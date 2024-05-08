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Пьяная жительница Тюмени устроила дебош в аэропорту Шереметьево

Затеяла драку и сбежала: пьяная тюменка устроила дебош в аэропорту Шереметьево

8 мая 2024, 02:32
Фото: 1MI

Пьяная жительница Тюмени устроила дебош в аэропорту Шереметьево

Неадекватным поведением женщина удивила пассажиров рейса, полицейских и своего кавалера. По ее словам, после коньяка ей отшибло память.

В ночь с 4 на 5 мая 164 пассажира рейса компании «Победа» готовились к вылету и уже находились в автобусах, которые должны были доставить их к самолету, однако 44-летняя тюменка Нина решила разбавить атмосферу. Пьяная женщина начала ругаться с людьми и подралась с мужчиной, пишет Телеграм-канал «Авиаторщина».

По прибытию автобусов к самолету она продолжила вести себя агрессивно и кричать, что кто-то до нее домогается. Во время посадки некоторые пассажиры пожаловались на тюменку и заявили, что не хотят с ней лететь, что не осталось для дебоширки незамеченным. Нина закричала, что отказывается лететь и выбежала на летное поле, попутно потеряв свои наушники.

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Сотрудники авиационной безопасности догнали женщину и посадили в автобус, чтобы отвезти в терминал. Самолет вылетел без тюменки с небольшой задержкой, но на этом ее приключения не закончились.

Спустя пару часов в полицию поступил звонок от мужчины, который заявил, что потерял свою возлюбленную — ту самую дебоширку Нину. По его словам, он созвонился с ней, она села в такси, но до него так и не доехала. Через несколько часов полицейские помогли ему найти возлюбленную.

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Сама дебоширка рассказала каналу «Авиаторщина», что выпила в Шереметьево немного коньяка, пошла на посадку, а дальше — провал в памяти и воспоминание о том, как она плачет в такси. Что произошло в автобусе и самолете — женщина не помнит.

Тюменка написала заявление в полицию на таксиста, который, как она утверждает, не довез ее до адреса и пытался обмануть на деньги. Женщина заявила, что рада тому, что осталась живой и здоровой, хоть и разбила телефон. По ее словам, после произошедшего претензий к ней никто не имеет — ни из полиции, ни из аэропорта ей не звонили.

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Ранее «Наш город» писал, что пассажира рейса Санкт-Петербург — Тюмень не пустили в самолет. Мужчина заявил, что регистрацию он прошел, но сотрудники авиакомпании сказали ему, что он опоздал на посадку.

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