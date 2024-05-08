Затеяла драку и сбежала: пьяная тюменка устроила дебош в аэропорту Шереметьево

Тюменка написала заявление в полицию на таксиста, который, как она утверждает, не довез ее до адреса и пытался обмануть на деньги. Женщина заявила, что рада тому, что осталась живой и здоровой, хоть и разбила телефон. По ее словам, после произошедшего претензий к ней никто не имеет — ни из полиции, ни из аэропорта ей не звонили.