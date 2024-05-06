«Всегда был на позитиве»: в зоне СВО погиб 43-летний уроженец Тобольска

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
На СВО погиб 43-летний уроженец Тобольска Юрий Фомин. Об этом сообщили в группе «Типичный Тобольск» ВКонтакте.
Родные и знакомые запомнили Юрия как веселого, доброго человека с открытым сердцем.
«Юра! Это большая потеря для всех, кто тебя знал. Свеча может погаснуть, но память о ее свете останется. Вот и ты навсегда останешься в нашей памяти светлым и добрым человеком! Пусть твоя душа покоится с миром», — пишет Ольга Рябина.
«Всегда был такой живчик, на позитиве. Покойся с миром, Юра», — добавила Наталья Зверева.
Ранее «Наш город» писал, что на СВО погиб уроженец Нижнетавдинского района Рустам Радишов. Смертельное ранение 51-летний боец получил в феврале этого года.