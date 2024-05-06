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В зоне СВО погиб 43-летний уроженец Тобольска

«Всегда был на позитиве»: в зоне СВО погиб 43-летний уроженец Тобольска

6 мая 2024, 08:48
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб 43-летний уроженец Тобольска

Юрий Фомин погиб при выполнении боевых задач. Близкие запомнили его как светлого и доброго человека.

На СВО погиб 43-летний уроженец Тобольска Юрий Фомин. Об этом сообщили в группе «Типичный Тобольск» ВКонтакте.

Родные и знакомые запомнили Юрия как веселого, доброго человека с открытым сердцем.

Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page] / ВКонтакте
«Юра! Это большая потеря для всех, кто тебя знал. Свеча может погаснуть, но память о ее свете останется. Вот и ты навсегда останешься в нашей памяти светлым и добрым человеком! Пусть твоя душа покоится с миром», — пишет Ольга Рябина.
«Всегда был такой живчик, на позитиве. Покойся с миром, Юра», — добавила Наталья Зверева.

Ранее «Наш город» писал, что на СВО погиб уроженец Нижнетавдинского района Рустам Радишов. Смертельное ранение 51-летний боец получил в феврале этого года.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Тобольск#Погибшие#Спецоперация#Бойцы#СВО#Участники СВО
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