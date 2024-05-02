В зоне СВО на Украине погиб тюменец Денис Садовский

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
С военным простились накануне, 1 мая. В октябре он подписал контракт с Министерством обороны и отправился на линию соприкосновения.
Как рассказали в администрации района, будущий военный воспитывался бабушкой и дедушкой. Он занимался спортом, увлекался резьбой по дереву.
Когда началась СВО, он не смог оставаться в стороне и отправился защищать страну.
Ранее «Наш город» писал о смерти тоболяка в зоне СВО.