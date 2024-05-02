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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В зоне СВО на Украине погиб тюменец Денис Садовский

В зоне СВО на Украине погиб тюменец Денис Садовский

2 мая 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney
В зоне спецоперации погиб житель Тюменской области Денис Садовский. Об этом рассказали в администрации Уватского района

С военным простились накануне, 1 мая. В октябре он подписал контракт с Министерством обороны и отправился на линию соприкосновения.

Как рассказали в администрации района, будущий военный воспитывался бабушкой и дедушкой. Он занимался спортом, увлекался резьбой по дереву.

Когда началась СВО, он не смог оставаться в стороне и отправился защищать страну.

Ранее «Наш город» писал о смерти тоболяка в зоне СВО.

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