nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

В зоне СВО погиб контрактник из Вагайского района

В зоне спецоперации погиб тюменский контрактник

28 апреля 2024, 08:24
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб контрактник из Вагайского района

Житель Вагайского района Азат Таушев погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Церемония прощания и похороны бойца состоялись накануне, 27 апреля 2024 года, в деревне Еланская (Карагайское поселение).

Военного похоронили со всеми со всеми воинскими почестями, почетным караулом, минутой молчания. Проводить солдата собрались почти что все жители Карагая, ученики школы — у памятника героям Великой Отечественной войны. От имени администрации Вагайского района в церемонии приняли участие заместитель главы района Александр Сафрыгин, военный комиссар Валентина Паршукова.

Фото: Вагай (Северный) | Вагайский район

Азат Таушев принимал участие в специальной военной операции практически с самого начала — с апреля 2022 года. У бойца остались мама, бабушка и два брата.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО на территории ДНР, под Авдеевкой при выполнении боевых задач погиб уроженец Тюменской области, командир отделения Тимралий Саитбаталов. Похороны военного состоялись 24 апреля в Тобольске.

Читайте также:
Дамба на трассе Тюмень — Омск в опасности из-за сильного ветраИз-за паводка ишимцам запретили посещать дачиПаводки в Тюменской области сменят лесные пожары. Это произойдет в мае
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные травмы#Военные#Военные действия#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Зона сво
Подпишитесь
В реке Ишим вода прибыла на 68 сантиметров за сутки
Сегодня, 04:02
Цены на однокомнатные квартиры и студии резко подскочили в Тюмени
Сегодня, 05:18
Тест на эрудицию! Сможете ли вы ответить на 10 вопросов для самых умных?
Вчера, 08:45
Переводы без комиссии, акцизы на вино и защита от просрочки: что изменится с 1 мая
Сегодня, 01:00
Арбитражи апреля: суд с «Вконтакте», хитрые закупки администрации и бизнес-должники
Вчера, 07:00
«Он первым вступил в бой»: на СВО погиб командир отделения из Тюменской области
Сегодня, 01:07
"