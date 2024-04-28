В зоне спецоперации погиб тюменский контрактник

Военного похоронили со всеми со всеми воинскими почестями, почетным караулом, минутой молчания. Проводить солдата собрались почти что все жители Карагая, ученики школы — у памятника героям Великой Отечественной войны. От имени администрации Вагайского района в церемонии приняли участие заместитель главы района Александр Сафрыгин, военный комиссар Валентина Паршукова.