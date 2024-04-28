В зоне спецоперации погиб тюменский контрактник

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Военного похоронили со всеми со всеми воинскими почестями, почетным караулом, минутой молчания. Проводить солдата собрались почти что все жители Карагая, ученики школы — у памятника героям Великой Отечественной войны. От имени администрации Вагайского района в церемонии приняли участие заместитель главы района Александр Сафрыгин, военный комиссар Валентина Паршукова.
Азат Таушев принимал участие в специальной военной операции практически с самого начала — с апреля 2022 года. У бойца остались мама, бабушка и два брата.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО на территории ДНР, под Авдеевкой при выполнении боевых задач погиб уроженец Тюменской области, командир отделения Тимралий Саитбаталов. Похороны военного состоялись 24 апреля в Тобольске.