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В Ишиме дачникам запретили посещать дачи до снижения уровня воды в реке

Из-за паводка ишимцам запретили посещать дачи

28 апреля 2024, 06:38
Фото: МЧС

В Ишиме дачникам запретили посещать дачи до снижения уровня воды в реке

Запрет на проведение садово-огородных работ действует в связи с угрозой затопления территорий, находящихся за защитными сооружениями. Решение приняли в администрации города.
«Убедительно просим граждан воздержаться от посещения дачный и садовых участков до снижения уровня опасности, до момента схода воды от защитных сооружений (дамб)», — рекомендовали в администрации города.

В настоящее время уровень воды в реке Ишим в районе города Ишим составляет 10,38 метра — за последние два часа вода поднялась на 1 сантиметр. Критической является отметка 850 сантиметров.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В селах Абатское и Викулово с 8 часов утра до 10 часов уровень воды в Ишиме увеличился на 1 и 7 сантиметров соответственно — до 12,09 метра и 775 сантиметров.

Ранее «Наш Город» писал, что в районе федеральной трассы Тюмень — Омск продолжаются работы по укреплению дамбы. В связи с этим движение на участке автодороги затруднено — наблюдаются пробки.

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