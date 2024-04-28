Из-за паводка ишимцам запретили посещать дачи

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:45
«Убедительно просим граждан воздержаться от посещения дачный и садовых участков до снижения уровня опасности, до момента схода воды от защитных сооружений (дамб)», — рекомендовали в администрации города.
В настоящее время уровень воды в реке Ишим в районе города Ишим составляет 10,38 метра — за последние два часа вода поднялась на 1 сантиметр. Критической является отметка 850 сантиметров.
В селах Абатское и Викулово с 8 часов утра до 10 часов уровень воды в Ишиме увеличился на 1 и 7 сантиметров соответственно — до 12,09 метра и 775 сантиметров.
Ранее «Наш Город» писал, что в районе федеральной трассы Тюмень — Омск продолжаются работы по укреплению дамбы. В связи с этим движение на участке автодороги затруднено — наблюдаются пробки.