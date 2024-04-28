В реке Ишим вода прибыла на 68 сантиметров за сутки

Подъем воды в Тоболе за последние 24 часа составил от 10 до 28 сантиметров. На 28 сантиметров поднялась воды в районе Упорово — до 706 сантиметров выше нуля поста, на 15 сантиметров в Иевлево — до 478 сантиметров, на 12 сантиметров прибыла вода в Ялуторовске — до отметки 536 сантиметров выше нуля поста при критической отметке 850 сантиметров. В районе села Коркино Упоровского района уровень воды повысился на 10 сантиметров — до отметки 875 сантиметров выше нуля поста.