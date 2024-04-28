В реке Ишим вода прибыла на 68 сантиметров за сутки

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Updated Сегодня, 04:04
В районе города Ишим уровень воды в реке поднялся на 12 сантиметров — до 10,37 метра при критической отметке 850 сантиметров. Также на 4 сантиметра прибыла вода в районе Ильинки Казанского района — уровень воды составляет 862 сантиметра выше нуля поста при критической отметке 800 сантиметров.
Отмечен резкий подъем уровня воды в Ишиме в районе села Викулово — более чем на 65 сантиметров за сутки, до 768 сантиметров выше нуля поста (критическая отметка 1000 сантиметров).
Подъем воды в Тоболе за последние 24 часа составил от 10 до 28 сантиметров. На 28 сантиметров поднялась воды в районе Упорово — до 706 сантиметров выше нуля поста, на 15 сантиметров в Иевлево — до 478 сантиметров, на 12 сантиметров прибыла вода в Ялуторовске — до отметки 536 сантиметров выше нуля поста при критической отметке 850 сантиметров. В районе села Коркино Упоровского района уровень воды повысился на 10 сантиметров — до отметки 875 сантиметров выше нуля поста.
В Иртыше подъем воды за сутки составил 11-19 сантиметров: на 19 сантиметров прибыла вода в Тобольске (448 сантиметров выше нуля поста), на 17 сантиметров — в районе Усть-Ишима (669 сантиметров выше нулевой отметки), на 11 сантиметров в районе Увата (859 сантиметров выше нуля поста). В селе Демьянское уровень воды в реке снизился на 3 сантиметра и составляет 691 сантиметр выше нуля поста.
Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районе продолжаются работы по укреплению федеральной трассы Тюмень — Омск. По слова губернатора Александра Моора, они продолжатся в течение нескольких дней.