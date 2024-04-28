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Published Сегодня, 05:18

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Updated Сегодня, 05:20

В Тюменской области подорожали однокомнатные квартиры

Цены на однокомнатные квартиры и студии резко подскочили в Тюмени

28 апреля 2024, 05:18
Фото: 1MI

В Тюменской области подорожали однокомнатные квартиры

За последний год цена квадратного метра поднялась на 18,5 тысячи рублей и составила 117,5 тысячи рублей на вторичном рынке. Для сравнения, в мае 2023 года «квадрат» стоил в среднем 99 тысяч рублей.

Средняя цена однокомнатной квартиры сегодня составляет в регионе 2,1-8 миллионов рублей. Такие данные предоставили аналитики сервиса Restate.

Двухкомнатные квартиры за год также прибавили цену — «квадрат» подорожал до 113,7 тысячи рублей, на 18,2 тысячи рублей. С начала года цена квадрата в данном виде недвижимости увеличилась более чем на 4 тысячи рублей — со 109,6 тысячи рублей за квадратный метр до 113,7 тысячи (3,6-12,8 миллиона рублей).

Квадратный метр трехкомнатных квартир подорожал за год на 19,4 тысяч рублей — средняя цена составляет 111,9 тысячи (4,4-11 миллионов рублей). Стоимость «квадрата» в студиях поднялась на 16,6 тысячи рублей за год — до 121,9 тысячи рублей. В среднем студии в регионе сегодня стоят от 1,8 до 6,4 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 24% упал уровень спроса на торговые площади. Эксперты объясняют данную тенденцию возросшими ценами на такой вид недвижимости.

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