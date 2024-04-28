Цены на однокомнатные квартиры и студии резко подскочили в Тюмени

Двухкомнатные квартиры за год также прибавили цену — «квадрат» подорожал до 113,7 тысячи рублей, на 18,2 тысячи рублей. С начала года цена квадрата в данном виде недвижимости увеличилась более чем на 4 тысячи рублей — со 109,6 тысячи рублей за квадратный метр до 113,7 тысячи (3,6-12,8 миллиона рублей).