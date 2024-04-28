Надвигается непогода: штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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В понедельник, 29 апреля, синоптики прогнозируют резкое похолодание — ночью столбики термометров опустятся до +3….+8, местами до -3…+2, днем покажут +7…+12, в отдельных районах 0…+5. День пройдет без существенных осадков, скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.
В последний день апреля, во вторник 30 апреля, существенно погода не изменится: +1…+6 в ночные часы и +6…+11 в светлое время суток. День пройдет при переменной облачности и без существенных осадков, скорость ветра составит 6-11 м/с.