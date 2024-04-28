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В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Надвигается непогода: штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

28 апреля 2024, 04:43
Фото: 1MI

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

По прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки на юге региона ожидаются ливневые дожди, грозы, ветер с порывами до 25 м/с. Температура воздуха в течение дня составит +21…+26.

В понедельник, 29 апреля, синоптики прогнозируют резкое похолодание — ночью столбики термометров опустятся до +3….+8, местами до -3…+2, днем покажут +7…+12, в отдельных районах 0…+5. День пройдет без существенных осадков, скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.

Фото: omsk-meteo.ru

В последний день апреля, во вторник 30 апреля, существенно погода не изменится: +1…+6 в ночные часы и +6…+11 в светлое время суток. День пройдет при переменной облачности и без существенных осадков, скорость ветра составит 6-11 м/с.

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