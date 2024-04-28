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20-летняя тюменка спровоцировала автопобоище в центре Тюмени

20-летняя тюменка спровоцировала автопобоище в центре Тюмени. Пострадали 6 человек

28 апреля 2024, 05:30
Фото: ГИБДД

20-летняя тюменка спровоцировала автопобоище в центре Тюмени

Массовая авария произошла сегодня ночью в центре Тюмени. На улице Герцена, 97, столкнулись четыре автомобиля — два Hyundai, Kia и Ford. Виновницей дорожно-транспортного происшествия стала 20-летняя водитель Ford.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, юная водитель, выезжая прилегающей территории, не пропустила двигающийся Hyundai и врезалась в иномарку. От удара Hyundai отбросило на припаркованные Hyundai и Kia.

Фото: ГИБДД

В результате аварии травмы получили шесть человек — водитель и пассажирка Ford, пассажиры и водитель Hyundai, в том числе двое детей 10-ти и 12-ти лет.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

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