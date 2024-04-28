20-летняя тюменка спровоцировала автопобоище в центре Тюмени. Пострадали 6 человек

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
По предварительным данным, юная водитель, выезжая прилегающей территории, не пропустила двигающийся Hyundai и врезалась в иномарку. От удара Hyundai отбросило на припаркованные Hyundai и Kia.
В результате аварии травмы получили шесть человек — водитель и пассажирка Ford, пассажиры и водитель Hyundai, в том числе двое детей 10-ти и 12-ти лет.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на автодороге Шадринск — Ялуторовск произошла смертельная авария — столкнулись Niva и грузовик DAF. В ДТП погиб водитель Niva.