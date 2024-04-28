Паводки в Тюменской области сменят лесные пожары. Это произойдет в мае

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 5 апреля действует особый пожарный режим и пожароопасный сезон. Он установлен до 15 мая. В период особого пожарного режима и пожароопасного сезона запрещено посещать лес, сжигать сухостой и мусор, разводить открытый огонь, использовать пиротехнические изделия.