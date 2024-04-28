Паводки в Тюменской области сменят лесные пожары. Это произойдет в мае

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
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Updated Сегодня, 06:10
«Прогноз рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами, так как во многом лесопожарная обстановка зависит не только от условий погоды, но и от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесам полях, дорогах, дачных сообществах и, а населенных пунктах, а также от оперативности обнаружения и тушения возникающих ландшафтных и лесных пожаров», — отметили эксперты.
За последние сутки на территории Тюменской области был ликвидирован один лесной пожар площадью 15 гектаров. В настоящее время действует один локализованный лесной пожар.
Согласно данным департамента лесного комплекса Тюменской области, 28 апреля в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской авиазоне — II класс (низкая степень).
29 и 30 апреля в Ишимской и Тюменской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской и Уватской авиазонах — I класс (опасности нет).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 5 апреля действует особый пожарный режим и пожароопасный сезон. Он установлен до 15 мая. В период особого пожарного режима и пожароопасного сезона запрещено посещать лес, сжигать сухостой и мусор, разводить открытый огонь, использовать пиротехнические изделия.