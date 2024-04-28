Дамба на трассе Тюмень — Омск в опасности из-за сильного ветра

По его словам, уровень воды в Ишиме, как и прогнозировали гидрологи, вырос на всех ключевых точках — в районе Ильинки он поднялся за сутки на 4 сантиметра (862 сантиметра выше нуля поста), в Ишиме на 13 сантиметров (10,38 метра), в Викулово — на 74 сантиметра (775 сантиметров выше нуля поста).