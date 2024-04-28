Дамба на трассе Тюмень — Омск в опасности из-за сильного ветра

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
«В Абатском районе ситуация остается напряженной. Юго-западный ветер поднимает большую волну, что создает высокую нагрузку на федеральную трассу Тюмень — Омск и гидротехнические сооружения. Уже третьи сутки дорожники ведут укрепление насыпи — предстоит расширить земляной вал со стороны воды на протяжении четырех километров. После чего отдельные участки укрепят щебнем и бетонными плитами», — отметил Александр Моор.
По его словам, уровень воды в Ишиме, как и прогнозировали гидрологи, вырос на всех ключевых точках — в районе Ильинки он поднялся за сутки на 4 сантиметра (862 сантиметра выше нуля поста), в Ишиме на 13 сантиметров (10,38 метра), в Викулово — на 74 сантиметра (775 сантиметров выше нуля поста).
Уровень воды в реке Тобол пока прибывает медленного — резкого повышения уровня не зафиксировано. По прогнозам Росгидрометра, максимальный уровень воды в Тоболе в районе села Упорово будет достигнут 30 апреля. В настоящее время вода в реке поднялась до отметки 708 сантиметров.
Губернатор напомнил, что в Тюменской области продолжаются выплаты материальной помощи на первоочередные нужды пострадавшим. Принято 132 заявления — всем 132 семьям деньги уже выплачены.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме жителям запретили посещать дачные и садовые участки до момента уровня снижения воды в реке в связи с риском затопления территорий, находящихся за пределами защитных сооружений.