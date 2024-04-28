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Дамбы в селе Абатское подвергаются высокой нагрузке из-за сильного ветра

Дамба на трассе Тюмень — Омск в опасности из-за сильного ветра

28 апреля 2024, 07:26
Фото: 1MI

Дамбы в селе Абатское подвергаются высокой нагрузке из-за сильного ветра

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское побил очередной рекорд — вода поднялась до отметки 12,09 метра. За сутки рост составил 12 сантиметров. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«В Абатском районе ситуация остается напряженной. Юго-западный ветер поднимает большую волну, что создает высокую нагрузку на федеральную трассу Тюмень — Омск и гидротехнические сооружения. Уже третьи сутки дорожники ведут укрепление насыпи — предстоит расширить земляной вал со стороны воды на протяжении четырех километров. После чего отдельные участки укрепят щебнем и бетонными плитами», — отметил Александр Моор.

По его словам, уровень воды в Ишиме, как и прогнозировали гидрологи, вырос на всех ключевых точках — в районе Ильинки он поднялся за сутки на 4 сантиметра (862 сантиметра выше нуля поста), в Ишиме на 13 сантиметров (10,38 метра), в Викулово — на 74 сантиметра (775 сантиметров выше нуля поста).

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Уровень воды в реке Тобол пока прибывает медленного — резкого повышения уровня не зафиксировано. По прогнозам Росгидрометра, максимальный уровень воды в Тоболе в районе села Упорово будет достигнут 30 апреля. В настоящее время вода в реке поднялась до отметки 708 сантиметров.

Губернатор напомнил, что в Тюменской области продолжаются выплаты материальной помощи на первоочередные нужды пострадавшим. Принято 132 заявления — всем 132 семьям деньги уже выплачены.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме жителям запретили посещать дачные и садовые участки до момента уровня снижения воды в реке в связи с риском затопления территорий, находящихся за пределами защитных сооружений.

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