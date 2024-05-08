Аналогов нет: из тюменских аптек пропали капли от аллергии

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Из аптек Тюмени пропали капли от аллергии «Лекролин». В дефиците и его аналоги, рассказали в нескольких аптеках Ura.ru.
«„Лекролин» пропадает каждую весну. Как раз в период поллиноза. Его аналоги также отсутствуют», — рассказали в аптеке «ЮниФарм».
В аптеке «Реагент» также заявили об отсутствии препарата. Там добавили, что у поставщиков закончились и аналоги с действующим веществом — кромоглициевой кислотой.
Напомним, что за два месяца 2024 года тюменские аптеки заработали на препаратах от аллергии 48.2 миллиона рублей. Продажи этих лекарств выросли на 14%, а в цене они прибавили 8%.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ребенку-астматику не хотели выдавать льготные лекарства. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.