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Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Из аптек Тюмени пропал препарат от аллергии

Аналогов нет: из тюменских аптек пропали капли от аллергии

8 мая 2024, 04:12
Фото: Изображение Midjourney

Из аптек Тюмени пропал препарат от аллергии

Аллергики раскупили и сам препарат, и его аналоги. В аптеках заявили, что у поставщиков капли тоже закончились.

Из аптек Тюмени пропали капли от аллергии «Лекролин». В дефиците и его аналоги, рассказали в нескольких аптеках Ura.ru.

«„Лекролин» пропадает каждую весну. Как раз в период поллиноза. Его аналоги также отсутствуют», — рассказали в аптеке «ЮниФарм».

В аптеке «Реагент» также заявили об отсутствии препарата. Там добавили, что у поставщиков закончились и аналоги с действующим веществом — кромоглициевой кислотой.

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Напомним, что за два месяца 2024 года тюменские аптеки заработали на препаратах от аллергии 48.2 миллиона рублей. Продажи этих лекарств выросли на 14%, а в цене они прибавили 8%.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ребенку-астматику не хотели выдавать льготные лекарства. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Лекарства#Дефицит#Аптеки#Аллергия#Медицинские препараты
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