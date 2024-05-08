В расписание движения автобусов из Ялуторовска в Тюмень внесли важное изменение

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
На маршруты №511 и №512 «Ялуторовск — Тюмень» выйдут дополнительные большие автобусы на 52 пассажира каждый. Из-за этого в расписание пришлось внести изменения, сообщается на сайте тюменского автовокзала.
Маршрут №511 будет отправляться из Ялуторовска в Тюмень в 05:20, 10:45, 15:10 и 19:00, в обратном направлении — в 07:15, 12:55, 17:55 и 20:55. Маршрут №512 будет выезжать из Ялуторовска в 06:50, 08:00, 09:15, 12:05, 13:00, 14:00, 16:05 и 17:25, в обратном направлении — в 08:35, 09:35, 10:30, 11:55, 13:55, 15:05, 16:20 и 19:10.
Также с 8 мая начал движение новый утренний маршрут из Тюмени в Екатеринбург. Поездки будут выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Ранее «Наш город» сообщал, что на Радоницу в Тюмени пустят дополнительные автобусы до кладбищ. Количество автобусов будет увеличено с 11 по 14 мая.