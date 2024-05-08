В расписание движения автобусов из Ялуторовска в Тюмень внесли важное изменение

Маршрут №511 будет отправляться из Ялуторовска в Тюмень в 05:20, 10:45, 15:10 и 19:00, в обратном направлении — в 07:15, 12:55, 17:55 и 20:55. Маршрут №512 будет выезжать из Ялуторовска в 06:50, 08:00, 09:15, 12:05, 13:00, 14:00, 16:05 и 17:25, в обратном направлении — в 08:35, 09:35, 10:30, 11:55, 13:55, 15:05, 16:20 и 19:10.