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Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

В расписание движения автобусов «Ялуторовск — Тюмень» внесли изменения

В расписание движения автобусов из Ялуторовска в Тюмень внесли важное изменение

8 мая 2024, 04:32
Фото: 1MI

В расписание движения автобусов «Ялуторовск — Тюмень» внесли изменения

На маршруты №511 и №512 вышли дополнительные автобусы. Они будут вмещать до 52 пассажиров.

На маршруты №511 и №512 «Ялуторовск — Тюмень» выйдут дополнительные большие автобусы на 52 пассажира каждый. Из-за этого в расписание пришлось внести изменения, сообщается на сайте тюменского автовокзала.

Маршрут №511 будет отправляться из Ялуторовска в Тюмень в 05:20, 10:45, 15:10 и 19:00, в обратном направлении — в 07:15, 12:55, 17:55 и 20:55. Маршрут №512 будет выезжать из Ялуторовска в 06:50, 08:00, 09:15, 12:05, 13:00, 14:00, 16:05 и 17:25, в обратном направлении — в 08:35, 09:35, 10:30, 11:55, 13:55, 15:05, 16:20 и 19:10.

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Также с 8 мая начал движение новый утренний маршрут из Тюмени в Екатеринбург. Поездки будут выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Ранее «Наш город» сообщал, что на Радоницу в Тюмени пустят дополнительные автобусы до кладбищ. Количество автобусов будет увеличено с 11 по 14 мая.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автобусы#Новости тюмени#Маршрутки#Ялуторовский район#Маршрут
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