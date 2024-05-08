Московская компания планирует построить в Тюмени оптовую базу

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:56
Представитель совета директоров ООО «Компания по реализации транспортных проектов „Трансинвест“» Дмитрий Семенов рассказал РБК Тюмень, что проект предусматривает создание базы, в которой будет храниться поставляемая рыбная, мясная и сельскохозяйственная продукция. При этом, компания возьмет на себя доставку продукции и предоставление аренды помещений другим предприятиям.
Компания будет предоставлять услуги по аренде офисов, хранению и сортировке продукции, электронному документообороту и доставке грузов из зоны хранения до стоянки транспорта. Реализация проекта позволит создать до двух тысяч рабочих мест.
Компания планирует представить проект в мае, но точные сроки на данный момент неизвестны. После согласования будет начат поиск участка для строительства возле ж/д станции. Строительство планируется начать к 2025 году, общая сумма инвестиций в проект — 3 миллиарда рублей. Предпочтение в проектировании и строительстве будет отдаваться тюменским подрядчикам.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени готовят площадку под строительство домостроительного комбината. Он расположится в районе Велижанского тракта.