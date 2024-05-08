Московская компания планирует построить в Тюмени оптовую базу

Компания планирует представить проект в мае, но точные сроки на данный момент неизвестны. После согласования будет начат поиск участка для строительства возле ж/д станции. Строительство планируется начать к 2025 году, общая сумма инвестиций в проект — 3 миллиарда рублей. Предпочтение в проектировании и строительстве будет отдаваться тюменским подрядчикам.