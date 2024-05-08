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Московская компания планирует построить оптовую базу в Тюмени

Московская компания планирует построить в Тюмени оптовую базу

8 мая 2024, 03:54
Фото: 1MI

Московская компания планирует построить оптовую базу в Тюмени

Оптово-распределительный центр станет частью проекта по доставке продукции из Азии до центральных регионов страны. Проект находится на стадии разработки.

Представитель совета директоров ООО «Компания по реализации транспортных проектов „Трансинвест“» Дмитрий Семенов рассказал РБК Тюмень, что проект предусматривает создание базы, в которой будет храниться поставляемая рыбная, мясная и сельскохозяйственная продукция. При этом, компания возьмет на себя доставку продукции и предоставление аренды помещений другим предприятиям.

Компания будет предоставлять услуги по аренде офисов, хранению и сортировке продукции, электронному документообороту и доставке грузов из зоны хранения до стоянки транспорта. Реализация проекта позволит создать до двух тысяч рабочих мест.

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Компания планирует представить проект в мае, но точные сроки на данный момент неизвестны. После согласования будет начат поиск участка для строительства возле ж/д станции. Строительство планируется начать к 2025 году, общая сумма инвестиций в проект — 3 миллиарда рублей. Предпочтение в проектировании и строительстве будет отдаваться тюменским подрядчикам.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени готовят площадку под строительство домостроительного комбината. Он расположится в районе Велижанского тракта.

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