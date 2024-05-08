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В Тюмени отремонтируют старый мост через Туру

На ремонт старого моста через Туру выделили 20 миллионов рублей

8 мая 2024, 07:39
Фото: 1MI

В Тюмени отремонтируют старый мост через Туру

Власти ищут подрядчика, который займется разработкой проекта моста Челюскинцев. Мост был построен еще в 1960-х годах.

В Тюмени планируют отремонтировать мост Челюскинцев, построенный в 1960-х годах. На разработку проекта выделили 19.9 миллиона рублей, указано на портале Госзакупок.

В документе указано, что ремонт будет проводиться в целях восстановления внешнего вида моста, предотвращения неисправностей и увеличения срока его эксплуатации. Для этого подрядчик обновит железобетонные пролеты и опоры.

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Он будет обязан выполнить работы в течение 180 дней с момента заключения договора. Точные сроки выполнения ремонта и его стоимость будут известны позже.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени отремонтируют поликлинику №4 на Индустриальной. На это выделили 85 миллионов рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Мост#Мост на Челюскинцев
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