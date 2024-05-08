На ремонт старого моста через Туру выделили 20 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В Тюмени планируют отремонтировать мост Челюскинцев, построенный в 1960-х годах. На разработку проекта выделили 19.9 миллиона рублей, указано на портале Госзакупок.
В документе указано, что ремонт будет проводиться в целях восстановления внешнего вида моста, предотвращения неисправностей и увеличения срока его эксплуатации. Для этого подрядчик обновит железобетонные пролеты и опоры.
Он будет обязан выполнить работы в течение 180 дней с момента заключения договора. Точные сроки выполнения ремонта и его стоимость будут известны позже.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени отремонтируют поликлинику №4 на Индустриальной. На это выделили 85 миллионов рублей.