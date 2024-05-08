nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

В Тюмени количество новостроек на рынке недвижимости выросло в 3.6 раза

Количество новостроек на рынке недвижимости Тюмени выросло почти в четыре раза

8 мая 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени количество новостроек на рынке недвижимости выросло в 3.6 раза

Сильнее всего выбор жилья на первичном рынке недвижимости увеличился в Тольятти, Тюмени и Рязани. В Тюмени квартиры в новостройках стоят в среднем 7 миллионов рублей.

В целом по России предложение на рынке недвижимости за год выросло на 31%. Заметнее всего выбор увеличился в сегментах двухкомнатных квартир и квартир с четырьмя комнатами и более — по 36% в каждом сегменте. Предложение «трешек» выросло на 35%, «однушек» — на 32%, студий — на 25%, рассказали аналитики «Авито Недвижимости».

«Спрос на новостройки во многом поддерживается низкими ставками по ипотеке, которые частично субсидирует государство. Люди активно интересуются не только семейной ипотекой, но и ипотекой с господдержкой и специальной программой для IT-специалистов. Пока льготные ипотечные программы продолжают формировать спрос, рынок будет стабилен. Более того, даже в случае окончания действия таких инициатив, на смену им, скорее всего, придут специальные программы от застройщиков», — пояснил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Возврат к импорту? Авторынок в Тюменской области «отворачивается» от китайцев
Узнать подробнее

Предложение на рынке новостроек увеличилось в Тюмени в 3.6 раза. Также в этом плане лидируют Тольятти — в 5 раз, Рязань — в 2.7 раза и Иркутск — в 2.6 раза. Однако топ городов с самым дешевым квадратным метром жилья Тюмень не возглавила. В него вошли Оренбург — 73 тысячи рублей, Брянск — 97 тысяч, Саратов — 99 тысяч и Ульяновск — 100 тысяч.

Самый дорогой «квадрат» в Сочи — 452 тысячи рублей, Москве — 373 тысячи и Санкт-Петербурге — 251 тысяча. Тюмень же оказалась в середине рейтинга со стоимостью квадратного метра в 127 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что дачи в Тюменской области подорожали за год на 33%. Самые дорогие дачи продаются на Ирбитском тракте.

Читайте также:
«Эконом» — это ад. Тюменский таксист поделился откровениями о работе в разных тарифахВолонтеры ищут пенсионерку с деменцией, пропавшую в ТюмениБассейн для малышей за 8 миллионов рублей открылся в Тюмени
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Цены#Квартиры#Покупка квартир#Продажа недвижимости#Новостройки
Подпишитесь
Тобол еще себя покажет. Когда закончатся паводки в Тюменской области?
Сегодня, 05:54
Уровень воды в реке Ишим начал снижаться
Сегодня, 03:33
Возврат к импорту? Авторынок в Тюменской области «отворачивается» от китайцев
Вчера, 07:34
Дикость или норма? Тюменцы спорят о том, можно ли переодевать детей в военную форму
Сегодня, 01:00
Ты не проедешь! Публикуем места в Тюмени, где нельзя пользоваться электросамокатами
Сегодня, 01:18
Сезон опрессовок начинается. График отключений горячей воды в Тюмени
Вчера, 08:53
"