Количество новостроек на рынке недвижимости Тюмени выросло почти в четыре раза

Предложение на рынке новостроек увеличилось в Тюмени в 3.6 раза. Также в этом плане лидируют Тольятти — в 5 раз, Рязань — в 2.7 раза и Иркутск — в 2.6 раза. Однако топ городов с самым дешевым квадратным метром жилья Тюмень не возглавила. В него вошли Оренбург — 73 тысячи рублей, Брянск — 97 тысяч, Саратов — 99 тысяч и Ульяновск — 100 тысяч.