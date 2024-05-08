Количество новостроек на рынке недвижимости Тюмени выросло почти в четыре раза

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В целом по России предложение на рынке недвижимости за год выросло на 31%. Заметнее всего выбор увеличился в сегментах двухкомнатных квартир и квартир с четырьмя комнатами и более — по 36% в каждом сегменте. Предложение «трешек» выросло на 35%, «однушек» — на 32%, студий — на 25%, рассказали аналитики «Авито Недвижимости».
«Спрос на новостройки во многом поддерживается низкими ставками по ипотеке, которые частично субсидирует государство. Люди активно интересуются не только семейной ипотекой, но и ипотекой с господдержкой и специальной программой для IT-специалистов. Пока льготные ипотечные программы продолжают формировать спрос, рынок будет стабилен. Более того, даже в случае окончания действия таких инициатив, на смену им, скорее всего, придут специальные программы от застройщиков», — пояснил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Предложение на рынке новостроек увеличилось в Тюмени в 3.6 раза. Также в этом плане лидируют Тольятти — в 5 раз, Рязань — в 2.7 раза и Иркутск — в 2.6 раза. Однако топ городов с самым дешевым квадратным метром жилья Тюмень не возглавила. В него вошли Оренбург — 73 тысячи рублей, Брянск — 97 тысяч, Саратов — 99 тысяч и Ульяновск — 100 тысяч.
Самый дорогой «квадрат» в Сочи — 452 тысячи рублей, Москве — 373 тысячи и Санкт-Петербурге — 251 тысяча. Тюмень же оказалась в середине рейтинга со стоимостью квадратного метра в 127 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что дачи в Тюменской области подорожали за год на 33%. Самые дорогие дачи продаются на Ирбитском тракте.