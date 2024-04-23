На капитальный ремонт поликлиники в Тюмени потратят 85 миллионов рублей

Подрядчик проведет устройство фасада с утеплением, отремонтирует входные группы и оснастит их пандусами для людей с ограниченными возможностями, заменит двери, окна, системы видеонаблюдения, вентиляцию, инженерные системы, а также выполнит перепланировку и отделку помещений. Все работы он должен будет выполнить до 28 ноября 2025 года.