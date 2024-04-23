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В Тюмени капитально отремонтируют поликлинику за 85 миллионов рублей

На капитальный ремонт поликлиники в Тюмени потратят 85 миллионов рублей

23 апреля 2024, 03:49
Фото: 1MI

В Тюмени капитально отремонтируют поликлинику за 85 миллионов рублей

Сейчас власти ищут подрядчика. Он будет обязан выполнить ремонт до конца ноября 2025 года.

В Тюмени капитально отремонтируют поликлинику №4 на Индустриальной. Сейчас власти ищут подрядчика, его определят 23 мая, указано на Госзакупках.

Начальная стоимость контракта — 84.9 миллиона рублей. Из них 40.1 миллиона направят на строительно-монтажные работы, 13.5 миллиона — на закупку оборудования. Еще часть средств — 10 миллионов рублей, передадут исполнителю работ в 2024 году, оставшуюся сумму — в 2025 году.

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Подрядчик проведет устройство фасада с утеплением, отремонтирует входные группы и оснастит их пандусами для людей с ограниченными возможностями, заменит двери, окна, системы видеонаблюдения, вентиляцию, инженерные системы, а также выполнит перепланировку и отделку помещений. Все работы он должен будет выполнить до 28 ноября 2025 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на два года перекроют улицу Ленина. На участке от Красина до Первомайской пройдет капитальный ремонт.

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