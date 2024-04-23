На капитальный ремонт поликлиники в Тюмени потратят 85 миллионов рублей

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:51
В Тюмени капитально отремонтируют поликлинику №4 на Индустриальной. Сейчас власти ищут подрядчика, его определят 23 мая, указано на Госзакупках.
Начальная стоимость контракта — 84.9 миллиона рублей. Из них 40.1 миллиона направят на строительно-монтажные работы, 13.5 миллиона — на закупку оборудования. Еще часть средств — 10 миллионов рублей, передадут исполнителю работ в 2024 году, оставшуюся сумму — в 2025 году.
Подрядчик проведет устройство фасада с утеплением, отремонтирует входные группы и оснастит их пандусами для людей с ограниченными возможностями, заменит двери, окна, системы видеонаблюдения, вентиляцию, инженерные системы, а также выполнит перепланировку и отделку помещений. Все работы он должен будет выполнить до 28 ноября 2025 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на два года перекроют улицу Ленина. На участке от Красина до Первомайской пройдет капитальный ремонт.