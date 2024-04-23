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Аренда коттеджей в Тюмени подорожала в три раза

Аренда коттеджей в Тюмени за год подорожала в три раза

23 апреля 2024, 03:20
Фото: 1MI

Аренда коттеджей в Тюмени подорожала в три раза

В мае 2023 года средняя стоимость аренды составляла 30 тысяч рублей в месяц. Сейчас за нее придется заплатить больше 100 тысяч.

Руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев рассказал РБК Тюмень, что на данный момент в Тюмени в аренде находятся 36 коттеджей, что в 12 раз больше показателей 2023 года — тогда было заключено всего три сделки. В апреле прошлого года на аренду было подано 143 заявки, в мае — 188. В этом году их 66 только к середине месяца.

«Ситуация сейчас аналогичная 2023 году, спада не наблюдается. К концу апреля будет такая же динамика, и чем ближе к выходным — тем больше спрос», — рассказал Ишкиев.
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Отмечается, что арендодатели подняли ценники, но аналогично выросли в цене и съемные квартиры. Это связано с ростом спроса, который вызван удорожанием покупки жилья.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске резко подорожало вторичное жилье. Цены подскочили на 40-60% и замерли, но снижения нет.

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