Аренда коттеджей в Тюмени за год подорожала в три раза

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев рассказал РБК Тюмень, что на данный момент в Тюмени в аренде находятся 36 коттеджей, что в 12 раз больше показателей 2023 года — тогда было заключено всего три сделки. В апреле прошлого года на аренду было подано 143 заявки, в мае — 188. В этом году их 66 только к середине месяца.
«Ситуация сейчас аналогичная 2023 году, спада не наблюдается. К концу апреля будет такая же динамика, и чем ближе к выходным — тем больше спрос», — рассказал Ишкиев.
Отмечается, что арендодатели подняли ценники, но аналогично выросли в цене и съемные квартиры. Это связано с ростом спроса, который вызван удорожанием покупки жилья.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске резко подорожало вторичное жилье. Цены подскочили на 40-60% и замерли, но снижения нет.