Аренда коттеджей в Тюмени за год подорожала в три раза

Руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев рассказал РБК Тюмень, что на данный момент в Тюмени в аренде находятся 36 коттеджей, что в 12 раз больше показателей 2023 года — тогда было заключено всего три сделки. В апреле прошлого года на аренду было подано 143 заявки, в мае — 188. В этом году их 66 только к середине месяца.