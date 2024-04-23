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В Тюменской области выросла смертность и уменьшилась рождаемость

«Регион вымирает?»: в Тюменской области выросла смертность и уменьшилась рождаемость

23 апреля 2024, 02:43
Фото: 1MI

В Тюменской области выросла смертность и уменьшилась рождаемость

За первые два месяца 2024 года родившихся в Тюменской области стало на 4% меньше. Умерших за этот период стало на 10,9% больше.

За период с января по февраль 2024 года в Тюменской области зарегистрировали 2 628 новорожденных, что на 4% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда зарегистрировали 2 737 родившихся. Уровень рождаемости в расчете на 1 000 жителей региона снизился с 10,5% до 9,9%, сообщает Тюменьстат.

За первые два месяца этого года умерли 3 117 человек — на 10,9% больше, а число умерших увеличилось с 10,8% до 11,8%. Для сравнения, за январь–февраль 2023 года в регионе умерли 2 810 человек. Естественный прирост населения в начале 2024 года составил 944 человека — на 40,4% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Кроме того, тюменцы стали чаще разводиться, чем жениться. В начале года официально зарегистрировали отношения 2 655 пар, но при этом 3 409 пар развелись. В итоге, на 100 заключенных браков приходится 128 разводов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области спасли новорожденного ребенка. Девочка родилась преждевременно, на тот момент ее вес составлял всего 1.5 килограмма.

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