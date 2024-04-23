«Регион вымирает?»: в Тюменской области выросла смертность и уменьшилась рождаемость

За первые два месяца этого года умерли 3 117 человек — на 10,9% больше, а число умерших увеличилось с 10,8% до 11,8%. Для сравнения, за январь–февраль 2023 года в регионе умерли 2 810 человек. Естественный прирост населения в начале 2024 года составил 944 человека — на 40,4% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.