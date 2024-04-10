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Улицу Ленина в Тюмени перекроют на два года

Центральную улицу в Тюмени перекроют на два года

10 апреля 2024, 04:45
Фото: 1MI

Улицу Ленина в Тюмени перекроют на два года

На улице Ленина на участке от Красина до Первомайской пройдет капитальный ремонт. Власти определились с суммой и занялись поиском подрядчика.

На улице Ленина пройдет второй этап капитального ремонта, который затронет участок от Красина до Первомайской. В тендере, опубликованном на портале Госзакупок, указано, что реконструкция займет два года — работы планируется выполнить до конца ноября 2025 года.

На ремонт из городского бюджета выделят 1.2 миллиарда рублей. Сейчас власти ищут подрядчика, его определят 19 апреля. Победителю торгов предстоит заменить дорожное полотно и обустроить велосипедные дорожки.

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Первый этап капитального ремонта проводился в 2023 году, на него потратили 745.8 миллиона рублей. Реконструкцией участка от музея «Городская дума» до Семакова занималась компания «Мостострой-11».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на месте заброшенного пансионата имени Оловянникова появится первый в регионе инклюзивный семейный центр. Там будут заниматься лечением и социальной адаптацией детей с ментальными нарушениями.

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