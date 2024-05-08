Мост на Челюскинцев

Для строительства развязки на Мельникайте изымут несколько земельных участков

В Тюмени продолжат реконструкцию развязки на Мельникайте с мостовым переходом через реку Туру. Официальное постановление Правительства Тюменской области размещено на сайте интернет-портала правовой информации.