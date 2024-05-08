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Мост на Челюскинцев

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Май 2023
Тело 18-летней девушки, спрыгнувшей вчера с моста Челюскинцев, нашли
Водолазы ГКУ ТО ТОСЭР извлекли тело юной девушки из реки Тура.
31 мая 2023, 14:41
Ноябрь 2022
Для строительства развязки на Мельникайте изымут несколько земельных участков
В Тюмени продолжат реконструкцию развязки на Мельникайте с мостовым переходом через реку Туру. Официальное постановление Правительства Тюменской области размещено на сайте интернет-портала правовой информации.
23 ноября 2022, 09:03

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