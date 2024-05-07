nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:26

Published Сегодня, 02:26

Modified Сегодня, 02:28

Updated Сегодня, 02:28

Закупку на благоустройство пешеходной улицы в Тюмени приостановили из-за жалобы

Закупку на благоустройство тюменского Арбата приостановили из-за жалобы

7 мая 2024, 02:26
Фото: 1MI

Закупку на благоустройство пешеходной улицы в Тюмени приостановили из-за жалобы

Жалобу подала компания, которая уже занималась благоустройством улицы Дзержинского. Она заявила, что комиссия нарушила порядок рассмотрения заявок.

Закупку на благоустройство пешеходной улицы Дзержинского в Тюмени приостановили из-за жалобы. ООО «Региональные строительные технологии» направило обращение в УФАС, указано на Госзакупках.

В жалобе указано, что комиссия нарушила порядок рассмотрения заявок. Она не учла тот факт, что компания уже занималась благоустройством этой улицы, из-за чего по показателю «Наличие у участников закупки опыта выполнения работы, связанного с предметом контракта» она получила ноль баллов. Обращение будет рассмотрено 8 мая.

«Необъяснимо, но факт»: тюменка после покупки новой квартиры начала верить в домовых
Узнать подробнее

Компания проводила благоустройство улицы Дзержинского в 2022 году, тогда ей выделили на это 515 миллионов рублей. В этом году тюменские власти выделили еще 37 миллионов на проведение работ в районе улиц Комсомольская — Первомайская.

Ранее «Наш город» писал, что в районе Комарово в Тюмени появится парк. Его начнут благоустраивать в этом году, работы затянутся на три года.

Читайте также:
Сумасшедшая погода: тюменцам обещают грозы, снег и штормовой ветерГлава «Этажей» назвал падение сделок с вторичкой в Тюмени рекорднымВ Тюмени отключат отопление
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Жалобы#Новости тюмени#Благоустройство#Дзержинского#Подрядчик#Госзакупка
Подпишитесь
Тюмень в опасности! Как поворот Тобола скажется на затоплении региона?
Вчера, 06:18
Уровень реки Тобол побил рекордную отметку 2016 года на метр
Вчера, 07:13
«Необъяснимо, но факт»: тюменка после покупки новой квартиры начала верить в домовых
Вчера, 09:21
Отрезанные от цивилизации. Многодетные семьи из Решетникова не могут выехать из деревни из-за отсутствия дорог
Вчера, 05:03
«Рыбалка» на миллионы. Мошенники в Тюменской области используют новую схему обмана
Вчера, 08:00
Осужденного за педофилию экс-режиссера «Ералаша», работавшего в Тюмени, наградили
Вчера, 06:42
"