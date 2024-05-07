Закупку на благоустройство тюменского Арбата приостановили из-за жалобы

В жалобе указано, что комиссия нарушила порядок рассмотрения заявок. Она не учла тот факт, что компания уже занималась благоустройством этой улицы, из-за чего по показателю «Наличие у участников закупки опыта выполнения работы, связанного с предметом контракта» она получила ноль баллов. Обращение будет рассмотрено 8 мая.