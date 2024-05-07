Закупку на благоустройство тюменского Арбата приостановили из-за жалобы

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Закупку на благоустройство пешеходной улицы Дзержинского в Тюмени приостановили из-за жалобы. ООО «Региональные строительные технологии» направило обращение в УФАС, указано на Госзакупках.
В жалобе указано, что комиссия нарушила порядок рассмотрения заявок. Она не учла тот факт, что компания уже занималась благоустройством этой улицы, из-за чего по показателю «Наличие у участников закупки опыта выполнения работы, связанного с предметом контракта» она получила ноль баллов. Обращение будет рассмотрено 8 мая.
Компания проводила благоустройство улицы Дзержинского в 2022 году, тогда ей выделили на это 515 миллионов рублей. В этом году тюменские власти выделили еще 37 миллионов на проведение работ в районе улиц Комсомольская — Первомайская.
Ранее «Наш город» писал, что в районе Комарово в Тюмени появится парк. Его начнут благоустраивать в этом году, работы затянутся на три года.