На расчистку Алебашево в Тюмени потратят 244 миллиона рублей

Ранее «Наш Город» писал, что на территории рядом с озером Алебашево появится event-парк. В Тюмени идею создания event-парка Алебашево обсуждали еще в 2017 году. В 2019 году были выделены денежные средства на реализацию проекта, но подрядчики не смогли выполнить работу. В 2020 году проект претерпел изменения, а сумма, запланированная для его реализации, возросла в два раза.