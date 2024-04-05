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Posted 5 апреля, 06:58

Published 5 апреля, 06:58

Modified 5 апреля, 07:00

Updated 5 апреля, 07:00

Тюменские власти ищут подрядчика для расчистки озера Алебашево

На расчистку Алебашево в Тюмени потратят 244 миллиона рублей

5 апреля 2024, 06:58
Фото: 1MI

Тюменские власти ищут подрядчика для расчистки озера Алебашево

Тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, которая займется расчисткой озера Алебашево. Соответствующая закупка стоимостью 244 миллиона рублей опубликована на портале Госзакупки.

В документации указано, что подрядчику предстоит очистить озеро от донных отложений водной растительности, выполнить работы по рекультивации земель, благоустроить и озеленить территорию. Все работы должны быть завершены в срок до 30 ноября 2026 года.

Заявки на участие в тендере будут принимать до 19 апреля, 24 апреля состоится подведение итогов аукциона.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории рядом с озером Алебашево появится event-парк. В Тюмени идею создания event-парка Алебашево обсуждали еще в 2017 году. В 2019 году были выделены денежные средства на реализацию проекта, но подрядчики не смогли выполнить работу. В 2020 году проект претерпел изменения, а сумма, запланированная для его реализации, возросла в два раза.

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