На расчистку Алебашево в Тюмени потратят 244 миллиона рублей

Posted 5 апреля, 06:58
Published 5 апреля, 06:58
Modified 5 апреля, 07:00
Updated 5 апреля, 07:00
В документации указано, что подрядчику предстоит очистить озеро от донных отложений водной растительности, выполнить работы по рекультивации земель, благоустроить и озеленить территорию. Все работы должны быть завершены в срок до 30 ноября 2026 года.
Заявки на участие в тендере будут принимать до 19 апреля, 24 апреля состоится подведение итогов аукциона.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории рядом с озером Алебашево появится event-парк. В Тюмени идею создания event-парка Алебашево обсуждали еще в 2017 году. В 2019 году были выделены денежные средства на реализацию проекта, но подрядчики не смогли выполнить работу. В 2020 году проект претерпел изменения, а сумма, запланированная для его реализации, возросла в два раза.