Из-за паводка на трассе в Ишимском районе ограничили движение

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
На протяжении всей дороги от Макарова до Налимова в Ишимском районе ограничено движение. Вся трасса залита водой, сообщили в ГИБДД Тюменской области.
На дороге дежурит наряд ДПС. Также там установили временные дорожные знаки.
Вчера стало известно, что жителей деревни Макарова готовят к эвакуации. В реке, прилегающей к населенному пункту, значительно вырос уровень воды.
Ранее «Наш город» сообщал, что уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино Упоровского района достиг отметки в 714 сантиметров выше нуля поста. Вода поднялась на 1.44 метра.