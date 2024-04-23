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Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Из-за паводка на трассе в Ишимском районе ограничили движение

Из-за паводка на трассе в Ишимском районе ограничили движение

23 апреля 2024, 04:02
Фото: 1MI

Из-за паводка на трассе в Ишимском районе ограничили движение

Ограничение затронуло всю дорогу от Макарова до Налимова. На трассе дежурит наряд ДПС.

На протяжении всей дороги от Макарова до Налимова в Ишимском районе ограничено движение. Вся трасса залита водой, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

На дороге дежурит наряд ДПС. Также там установили временные дорожные знаки.

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Вчера стало известно, что жителей деревни Макарова готовят к эвакуации. В реке, прилегающей к населенному пункту, значительно вырос уровень воды.

Ранее «Наш город» сообщал, что уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино Упоровского района достиг отметки в 714 сантиметров выше нуля поста. Вода поднялась на 1.44 метра.

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