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ДПС

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2024
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск дежурят силовики — что случилось?
Появилась информация о том, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск дежурят силовики. Об этом проинформировали в региональной Госавтоинспекции.
2 ноября, 10:49
Стрельба на трассе под Тюменью. Погоня за пьяным нарушителем закончилась выстрелами
17 сентября, 09:38
Под Тюменью женщина напала на сотрудника ДПС и отделалась штрафом
Бердюжский районный суд Тюменской области признал женщину виновной в административном правонарушении — неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов.
22 августа, 06:40
Пьяная тюменка напала на полицейского, чтобы защитить любимого
Чтобы защитить своего сожителя, который сел за руль нетрезвым, пьяная жительница Тюменской области напала на инспектора ДПС и ударила его по голове.
19 августа, 05:13
Пьяный водитель избил сотрудника ДПС в Тюменской области
Мужчина напал на инспектора во время проведения медосвидетельствования. В суде он признался, что был чрезмерно эмоциональным из-за спиртного.
24 июля, 06:24
На трассе под Тюменью выстроились патрули ГАИ. Что случилось?
Дополнительные наряды ДПС направлены на трассу Тюмень — Боровский — Богандинский в связи с обострением аварийной обстановки и увеличением интенсивности движения транспорта.
7 июля, 05:38
На Федюнинского в Тюмени опрокинулся грузовик, водителя госпитализировали. ВИДЕО
В Тюмени на объездной дороге в районе Федюнинского грузовик протаранил ограждение, а затем перевернулся. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
3 июля, 09:23
В Тюмени прошла облава на нелегальных таксистов-мигрантов
В Тюмени прошел неожиданный рейд, который оказался интересным и поучительным. Что искали сотрудники Госавтоинспекции и миграционной службы у железнодорожного вокзала? И что же они нашли?
1 июля, 11:49
В центре Тюмени подросток на авто не доехал на свой последний звонок
Сотрудники ДПС задержали 15-летнего подростка, который ехал за рулем автомобиля друга на свой последний звонок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
24 мая, 12:36
Муж спит? Сьезжу сама! Под Тюменью задержали пьяную автоледи без прав
Поймали нарушительницу в Ялуторовске. По словам задержанной, находящейся в состоянии опьянения, она поехала за «добавкой».
26 апреля, 07:26
На тюменской трассе дежурят автоинспекторы. Что случилось?
Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Автомобилистов призывают избегать опасных маневров.
11 апреля, 03:38
«Планируйте заранее»: На региональной трассе под Тюменью введут ограничения
На 193-м километре автодороги Курган — Тюмень будет ограничено движение. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
10 апреля, 11:02
Беспилотники заметили на федеральной трассе в Тюменской области
Жители Тюменской области заметили беспилотники на федеральной трассе Тюмень — Омск. Как сообщили в Госавтоинспекции, с дроном несут службу сотрудники ДПС.
5 марта, 11:16
В Тюмени появился новый начальник ГИБДД
В Тюмени новым начальником ГИБДД стал майор полиции Александр Таратута. Об этом рассказали в госавтоинспекции региона.
19 февраля, 14:48
2023
В преддверии Нового года тюменцы стали чаще попадать в аварии
В последние недели декабря на дорогах Тюменской области обострилась аварийная обстановка. С 21 декабря дорожно-патрульные службы переходят на усиленный режим работы.
20 декабря 2023, 07:30
Бдительные тюменцы сдали ДПС пьяного лихача на курганских номерах
Автомобилист рассказал полицейским, что выпил стакан водки и поехал на встречу с женой.
29 августа 2023, 05:18
В Тюменской области массово задерживают водителей
Автомобилистов лишили права пользоваться транспортом.
26 июля 2023, 05:00
Тюменским уклонистам запретят сдавать на права и пользоваться авто
По закону, военнообязанный, не явившийся в течение 20 суток в военкомат, не сможет пользоваться транспортом или сдавать на права.
20 июля 2023, 07:21
Уголовное дело по факту сбыта наркотиков возбуждено в отношении москвича. Видео
Сотрудники ДПС Тюменской области остановили водителя из Москвы на 125 км дороги Шадринск – Ялуторовск. У него было больше 15 кг синтетического наркотика N-метилэфедрона, сообщает ГИБДД по Тюменской области.
2 июня 2023, 03:30
«Такое только в фильмах видела»: полицейские устроили погоню за автомобилем
Двадцать патрульных экипажей ДПС гнались сегодня за автомобилем «Газель». Сообщение об этом появилось минувшей ночью в паблике «ЧС Тюмень».
15 мая 2023, 08:59

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