В Тюмени прошла облава на нелегальных таксистов-мигрантов

В Тюмени прошел неожиданный рейд, который оказался интересным и поучительным. Что искали сотрудники Госавтоинспекции и миграционной службы у железнодорожного вокзала? И что же они нашли?