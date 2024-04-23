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В реках Тюменской области поднялся уровень воды

Наводнение близко: в тюменских реках поднялся уровень воды

23 апреля 2024, 02:19
Фото: 1MI

В реках Тюменской области поднялся уровень воды

Подъем воды проходит нестабильно и неравномерно. В Ишиме уровень незначительно снизился, но в Викулово замечен резкий рост.

По данным гидропоста в Ишиме от 04:04 23 апреля, уровень воды в реке Ишим снизился на 1 сантиметр — до отметки в 1056 сантиметров. В Ильинке показатели не изменились и остановились на 846 сантиметрах, но в Викулово наблюдается подъем воды на 32 сантиметра — до 485 сантиметров.

В Тобольске уровень воды в Иртыше прибавил 18 сантиметров и составил 320 сантиметров. В Увате Иртыш поднялся на 16 сантиметров и достиг отметки в 761 сантиметр.

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В Ялуторовске уровень воды в реке Тобол поднялся на 3 сантиметра — до 461 сантиметра. В Тюмени уровень воды в реке Тура прибавил 12 сантиметров — до 340 сантиметров.

Ранее «Наш город» сообщал, что паводок добрался до деревни Макарова в Ишимском районе. Местных жителей готовят к эвакуации.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Река#Паводок#Река Тура#Реки#Паводок в Ишиме
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