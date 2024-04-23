Наводнение близко: в тюменских реках поднялся уровень воды

По данным гидропоста в Ишиме от 04:04 23 апреля, уровень воды в реке Ишим снизился на 1 сантиметр — до отметки в 1056 сантиметров. В Ильинке показатели не изменились и остановились на 846 сантиметрах, но в Викулово наблюдается подъем воды на 32 сантиметра — до 485 сантиметров.