Наводнение близко: в тюменских реках поднялся уровень воды

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Published Сегодня, 02:19
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По данным гидропоста в Ишиме от 04:04 23 апреля, уровень воды в реке Ишим снизился на 1 сантиметр — до отметки в 1056 сантиметров. В Ильинке показатели не изменились и остановились на 846 сантиметрах, но в Викулово наблюдается подъем воды на 32 сантиметра — до 485 сантиметров.
В Тобольске уровень воды в Иртыше прибавил 18 сантиметров и составил 320 сантиметров. В Увате Иртыш поднялся на 16 сантиметров и достиг отметки в 761 сантиметр.
В Ялуторовске уровень воды в реке Тобол поднялся на 3 сантиметра — до 461 сантиметра. В Тюмени уровень воды в реке Тура прибавил 12 сантиметров — до 340 сантиметров.
Ранее «Наш город» сообщал, что паводок добрался до деревни Макарова в Ишимском районе. Местных жителей готовят к эвакуации.