В Тюмени простились с 25-летним военным, погибшим на СВО

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Ему было 25 лет. Парень жил и учился в селе Бухтал и в Тюмени. По призыву в 2017 году прошел срочную военную службу.
В ноябре 2023 года он принял решение отправиться в зону СВО по контракту. Он пробыл в зоне СВО три месяца. Погиб он в январе 2024 года в ходе выполнения боевой задачи, пишет администрация Нижнетавдинского района.
Власти выразили соболезнования родным и близким Романа Мясникова.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменской деревне простились с бойцом СВО.