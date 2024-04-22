nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Тюмени простились с 25-летним военным, погибшим на СВО

В Тюмени простились с 25-летним военным, погибшим на СВО

22 апреля 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня на Аллее Славы в Тюмени простились с участником СВО, гранатомётчиком отделения захвата взвода штурмовой роты гвардейского танкового полка, рядовым Мясниковым Романом Валерьевичем.

Ему было 25 лет. Парень жил и учился в селе Бухтал и в Тюмени. По призыву в 2017 году прошел срочную военную службу.

В ноябре 2023 года он принял решение отправиться в зону СВО по контракту. Он пробыл в зоне СВО три месяца. Погиб он в январе 2024 года в ходе выполнения боевой задачи, пишет администрация Нижнетавдинского района.

Власти выразили соболезнования родным и близким Романа Мясникова.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменской деревне простились с бойцом СВО.

Читайте также:
В Тюмени улицу хотят назвать в честь погибшего участника СВО33-летний командир мотострелкового батальона из Ишима погиб в зоне СВОЖитель тюменского села погиб в армии
#Нигина Азамова#Происшествия#Тюмень#СВО#Бойцы СВО#Погиб
Подпишитесь
Рекорд столетия: в чем истинная причина жутких паводков в Тюменской области?
Сегодня, 07:46
Паводки не помогут тюменской Туре избежать обмеления
Сегодня, 08:24
Житель Тюменской области поймал необычную рыбу из-за паводка
Сегодня, 11:37
Будем жариться? Когда в Тюмени отключат отопление?
Сегодня, 08:08
Пытка для здоровья. Тюменцы страдают от сильнейшей за весну магнитной бури
Сегодня, 09:14
Влюбись в Тюмень за один день. Как узнать и полюбить город, пройдя его пешком
Сегодня, 11:47
"