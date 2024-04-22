Не уступает Москве: тюменский сквер включили в реестр лучших практик благоустройства

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Сквер в районе дома №21 на Республики в Тюмени признан одним из лучших реализованных проектов благоустройства в стране. Он будет использоваться в качестве примера для других регионов.
В реестре, опубликованном на сайте Минстроя РФ, числятся 50 объектов из 22 регионов страны. В нем тюменский сквер занял 11 строчку.
«Всего в Минстрой России поступило 415 заявок из 85 регионов. По результатам рассмотрения конкурсной комиссией отобрано 50 лучших проектов, которые включены в федеральный реестр. При отборе проектов оценивалось их влияние на улучшение качества городской среды, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей, а также качество реализации проекта», — отметили в Минстрое.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на месте снесенных гаражей появится тематический сквер имени Петра Ершова. Местные жители могут проголосовать за один из двух представленных на выбор дизайн-проектов.