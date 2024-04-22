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Сквер в Тюмени внесли в реестр лучших проектов по благоустройству

Не уступает Москве: тюменский сквер включили в реестр лучших практик благоустройства

22 апреля 2024, 07:58
Фото: 1MI

Сквер в Тюмени внесли в реестр лучших проектов по благоустройству

Минстрой РФ признал сквер на Республики, 21 одним из лучших объектов благоустройства в стране. Всего в реестр внесены 50 объектов.

Сквер в районе дома №21 на Республики в Тюмени признан одним из лучших реализованных проектов благоустройства в стране. Он будет использоваться в качестве примера для других регионов.

В реестре, опубликованном на сайте Минстроя РФ, числятся 50 объектов из 22 регионов страны. В нем тюменский сквер занял 11 строчку.

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«Всего в Минстрой России поступило 415 заявок из 85 регионов. По результатам рассмотрения конкурсной комиссией отобрано 50 лучших проектов, которые включены в федеральный реестр. При отборе проектов оценивалось их влияние на улучшение качества городской среды, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей, а также качество реализации проекта», — отметили в Минстрое.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на месте снесенных гаражей появится тематический сквер имени Петра Ершова. Местные жители могут проголосовать за один из двух представленных на выбор дизайн-проектов.

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