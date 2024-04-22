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Updated Сегодня, 11:39

Житель Тюменской области поймал необычную рыбу из-за паводка

Житель Тюменской области поймал необычную рыбу из-за паводка

22 апреля 2024, 11:37
Фото: 1MI
В деревне Малая Ченчерь в Казанском районе рыбак-любитель поймал необычную для региона рыбу. Комментаторы гадают, что это может быть за вид.
Сюжет
Рыбалка

Мужчина разместил фото рыбы в группе, где местные жители обсуждают паводок и его последствия. Рыба показалась тюменцам необычной. Они уверены, что ее принесло из водоемов Казахстана из-за наводнения.

«Кто знает, что это за вид рыбы такой вчера поймал?», — пишет рыбак.

Он приложил к вопросу фото улова:

Фото: Телеграм-канал @tyumen_only

Участники чата в процессе обсуждений пришли к выводы, что это амурский вьюн. По информации из открытых источников, такой вид рыбы считается в странах Азии деликатесом.

Ранее «Наш город» писал, во что превратилась набережная Ишима из-за потопа.

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