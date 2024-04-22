Житель Тюменской области поймал необычную рыбу из-за паводка

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Мужчина разместил фото рыбы в группе, где местные жители обсуждают паводок и его последствия. Рыба показалась тюменцам необычной. Они уверены, что ее принесло из водоемов Казахстана из-за наводнения.
«Кто знает, что это за вид рыбы такой вчера поймал?», — пишет рыбак.
Он приложил к вопросу фото улова:
Участники чата в процессе обсуждений пришли к выводы, что это амурский вьюн. По информации из открытых источников, такой вид рыбы считается в странах Азии деликатесом.
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