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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Жители Ишимского и Упоровского района получили первые выплаты из-за паводка

Жители Ишимского и Упоровского района получили первые выплаты из-за паводка

22 апреля 2024, 09:29
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области отчитался по выплатам для жителей Казанского, Ишимского районов и города Ишима, чьи дома были подтоплены. Он записал видеообращение.

Глава региона рассказал, что было принято 69 заявлений, по 34 из них уже были произведены выплаты.

Напомним, что пострадавшие от паводка получают в качестве материальной поддержки по 50 тысяч рублей. Это должно покрыть первоочередные нужды.

Затем власти будут оценивать непосредственный ущерб и выплатят компенсации.

В данный момент в Тюменской области подтоплены 18 населенных пунктов. Эвакуировано более 3,5 тысяч человек. 400 жителей разместились в ПВР.

Обстановка накаляется сейчас в Упорово. «Наш город» писал, что жителей села начали экстренно эвакуировать.

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