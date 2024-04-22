Жители Ишимского и Упоровского района получили первые выплаты из-за паводка

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Глава региона рассказал, что было принято 69 заявлений, по 34 из них уже были произведены выплаты.
Напомним, что пострадавшие от паводка получают в качестве материальной поддержки по 50 тысяч рублей. Это должно покрыть первоочередные нужды.
Затем власти будут оценивать непосредственный ущерб и выплатят компенсации.
В данный момент в Тюменской области подтоплены 18 населенных пунктов. Эвакуировано более 3,5 тысяч человек. 400 жителей разместились в ПВР.
Обстановка накаляется сейчас в Упорово. «Наш город» писал, что жителей села начали экстренно эвакуировать.