Большая вода накроет Абатский район со дня на день

Работы ведутся на всех трех объектах, защищающих село Абатское от воды. Это южная и северная дамбы, а также федеральная дорога. Участок трассы Тюмень-Омск проходит по пойме реки, дорога была построена с учетом уровня воды в 2017 году. 190 спасателей работают на месте — они организовывают насыпь.