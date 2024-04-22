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Большая вода накроет Абатский район со дня на день

Большая вода накроет Абатский район со дня на день

22 апреля 2024, 10:21
Фото: 1MI
Большая вода может прийти в Абатский район уже послезавтра. Об этом сообщает информцентр Правительства.

Глава Абатского района Игорь Васильев заявил, что подготовка к половодью ведется уже с момента схода снега. Все понимали, что в этом году уровень воды может достичь исторического максимума, поэтому заблаговременно начали укреплять дамбы и увеличивать их высоту.

Работы ведутся на всех трех объектах, защищающих село Абатское от воды. Это южная и северная дамбы, а также федеральная дорога. Участок трассы Тюмень-Омск проходит по пойме реки, дорога была построена с учетом уровня воды в 2017 году. 190 спасателей работают на месте — они организовывают насыпь.

Ранее «Наш город» писал, что в данный момент эвакуируют село Упорово.

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