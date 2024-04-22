Большая вода накроет Абатский район со дня на день

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Глава Абатского района Игорь Васильев заявил, что подготовка к половодью ведется уже с момента схода снега. Все понимали, что в этом году уровень воды может достичь исторического максимума, поэтому заблаговременно начали укреплять дамбы и увеличивать их высоту.
Работы ведутся на всех трех объектах, защищающих село Абатское от воды. Это южная и северная дамбы, а также федеральная дорога. Участок трассы Тюмень-Омск проходит по пойме реки, дорога была построена с учетом уровня воды в 2017 году. 190 спасателей работают на месте — они организовывают насыпь.
Ранее «Наш город» писал, что в данный момент эвакуируют село Упорово.