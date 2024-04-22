За сутки уровень воды в Тоболе поднялся на 80 сантиметров

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:48
В реке Карасуль за последние 24 часа пода поднялась на 96 сантиметров и достигла отметки 563 сантиметра выше нуля поста, в Тоболе (Коркино) уровень воды увеличился на 80 сантиметров — до 554 сантиметров выше нуля поста, в Иртыше в Демьянском — на 88 сантиметров до отметки 540 сантиметров (критическая отметка 1064 сантиметра).
В Ишиме в селе Абатское на 54 сантиметра до отметки 701 сантиметр выше нуля поста (критической является отметка 960 см), в Викулово уровень воды в реке увеличился на 32 сантиметра — до 485 (критической является отметка 1000 см).
В реке Ишим в одноименном городе за последние 24 часа уровень воды поднялся на 13 сантиметров и достиг отметку 1064 сантиметра выше нуля поста, в Ильинке вода пошла на спад — уровень в Ишиме снизился на 10 сантиметров до 850 сантиметров (превышение критической отметки на 50 см).
В Иртыше в Увате уровень воды повысился на 16 сантиметров — до 761 сантиметра выше нуля поста (критическая отметка 1275 см), в Тобольке вода прибыла на 18 сантиметров — уровень составил 320 сантиметров выше нуля поста (критическая отметка 853 см). В Тоболе в Упорово и Ялуторовске уровень воды повысился на 5 и 34 сантиметра соответственно — до 461 и 494 см выше нуля поста.
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам властей, большая вода из Ишимского района придет в Абатский район через три дня. В настоящее время там проходят противопаводковые мероприятия.