За сутки уровень воды в Тоболе поднялся на 80 сантиметров

В Иртыше в Увате уровень воды повысился на 16 сантиметров — до 761 сантиметра выше нуля поста (критическая отметка 1275 см), в Тобольке вода прибыла на 18 сантиметров — уровень составил 320 сантиметров выше нуля поста (критическая отметка 853 см). В Тоболе в Упорово и Ялуторовске уровень воды повысился на 5 и 34 сантиметра соответственно — до 461 и 494 см выше нуля поста.