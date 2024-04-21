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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В Тюмень на следующей неделе вернутся холода

Холода вернутся в Тюмень на следующей неделе. Синоптики обещают морозы до -12

21 апреля 2024, 13:09
Фото: 1MI

В Тюмень на следующей неделе вернутся холода

На Тюменскую область надвигаются 12-градусные морозы. Резкое похолодание синоптики обещают в ночь с понедельника на вторник –аномальную жару сменят аномальные холода.

Температура воздуха начнет понижаться в понедельник днем — ожидаются небольшие дожди, усиление ветра до 16 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +12…+17, в ночные часы столбики термометров опустятся до 0…-5, при прояснении до -10.

Фото: omsk-meteo.ru

Во вторник, 23 апреля, в северных региона юга Тюменской области ожидаются осадки в виде снега. На остальной территории день пройдет при переменной облачности и без существенных осадков. Днем термометры покажут +2…+7, местами +2…-3. В ночные часы ожидается до -2…-7, при прояснении до -12.

В среду, 24 апреля, теплее не станет — в большинстве районов Тюменской области синоптики прогнозируют осадки в виде снега. Максимальная температура воздуха в этот день составит +2…+7.

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