Холода вернутся в Тюмень на следующей неделе. Синоптики обещают морозы до -12

Во вторник, 23 апреля, в северных региона юга Тюменской области ожидаются осадки в виде снега. На остальной территории день пройдет при переменной облачности и без существенных осадков. Днем термометры покажут +2…+7, местами +2…-3. В ночные часы ожидается до -2…-7, при прояснении до -12.