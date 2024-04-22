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Published Сегодня, 03:42

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Updated Сегодня, 04:23

Большая вода в село Абатское придет через трое суток

Большая вода в село Абатское придет через трое суток. За день вода прибыла на 54 см

22 апреля 2024, 03:42
Фото: тг-канал Александр Моор

Большая вода в село Абатское придет через трое суток

Большая вода придет в село Абатское к середине недели — через три дня. Такой прогноз озвучил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, в настоящее время село и муниципалитет готовятся к паводковой ситуации — ведутся работы по укреплению насыпей, дамбы «Северная», особое внимание уделено федеральной трасс, соединяющей восток и запад России.

Уровень воды в Ишиме в селе Абатское поднялся на 54 сантиметра и достиг отметки 701 сантиметр выше нуля поста. Критической является отметка 960 сантиметров выше нулевой отметки.

В субботу глава Абатского района Игорь Вассильев, прогнозировал приход большой воды в муниципалитета в понедельник, 22 апреля, и призывал жителей эвакуироваться.

Отметим, за последние сутки рост уровня воды в Ишиме (город Ишим) замедлился — по данным на 6:00 утра 22 апреля вода поднялась до отметки 1064 сантиметра, за сутки на 13 сантиметров и превысила критическую отметку более чем на два метра.

В селе Ильинка уровень воды снизился на 10 сантиметров, теперь ее уровень составляет 850 сантиметров выше нуля поста. В Викулово уровень воды в Ишиме поднялся на 32 сантиметра до 485.

Ранее «Наш Город» писал, что ишимский краевед Геннадий Крамор заявил, что паводок-2024 в Ишиме превзошел по масштабам все наводнения ХХ века и поводок 1912 года — тогда вода в реке поднялась на 10,5 метра.

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