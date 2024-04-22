Большая вода в село Абатское придет через трое суток. За день вода прибыла на 54 см

Отметим, за последние сутки рост уровня воды в Ишиме (город Ишим) замедлился — по данным на 6:00 утра 22 апреля вода поднялась до отметки 1064 сантиметра, за сутки на 13 сантиметров и превысила критическую отметку более чем на два метра.