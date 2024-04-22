Большая вода в село Абатское придет через трое суток. За день вода прибыла на 54 см

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
По его словам, в настоящее время село и муниципалитет готовятся к паводковой ситуации — ведутся работы по укреплению насыпей, дамбы «Северная», особое внимание уделено федеральной трасс, соединяющей восток и запад России.
Уровень воды в Ишиме в селе Абатское поднялся на 54 сантиметра и достиг отметки 701 сантиметр выше нуля поста. Критической является отметка 960 сантиметров выше нулевой отметки.
В субботу глава Абатского района Игорь Вассильев, прогнозировал приход большой воды в муниципалитета в понедельник, 22 апреля, и призывал жителей эвакуироваться.
Отметим, за последние сутки рост уровня воды в Ишиме (город Ишим) замедлился — по данным на 6:00 утра 22 апреля вода поднялась до отметки 1064 сантиметра, за сутки на 13 сантиметров и превысила критическую отметку более чем на два метра.
В селе Ильинка уровень воды снизился на 10 сантиметров, теперь ее уровень составляет 850 сантиметров выше нуля поста. В Викулово уровень воды в Ишиме поднялся на 32 сантиметра до 485.
Ранее «Наш Город» писал, что ишимский краевед Геннадий Крамор заявил, что паводок-2024 в Ишиме превзошел по масштабам все наводнения ХХ века и поводок 1912 года — тогда вода в реке поднялась на 10,5 метра.