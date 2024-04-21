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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В Тюмени школьник попал под машину, убегая от бродячей собаки

6-летний тюменец попал под колеса машины, убегая от бродячей собаки

21 апреля 2024, 12:54
Фото: 1MI

В Тюмени школьник попал под машину, убегая от бродячей собаки

Шестилетний школьник попал накануне под колеса автомобиля Toyota на улице Краснооктябрьской, 14. Как выяснилось, ребенок убегал от гнавшейся за ним бродячей собаки.
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Дети

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, мальчик, испугавшись, выбежал на проезжую часть, где угодил под колеса иномарки. В результате аварии юный тюменец получил травму ноги. Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Видео: Тюмень Онлайн

Ранее «Наш Город» писал, что накануне около 11 часов в центре Тюмени насмерть разбился водитель мотоцикла. 34-летний тюменец въехал в бордюр, после чего влетел в металлическое ограждение и перевернулся.

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