6-летний тюменец попал под колеса машины, убегая от бродячей собаки

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, мальчик, испугавшись, выбежал на проезжую часть, где угодил под колеса иномарки. В результате аварии юный тюменец получил травму ноги. Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне около 11 часов в центре Тюмени насмерть разбился водитель мотоцикла. 34-летний тюменец въехал в бордюр, после чего влетел в металлическое ограждение и перевернулся.