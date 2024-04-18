«Стихия непредсказуема»: губернатор Моор призвал тюменцев покинуть свои дома

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Губернатор Александр Моор призвал жителей деревень и сел, находящихся в зоне возможного подтопления, поскорее эвакуироваться. По его словам, уровень воды в реке Ишим стремительно растет.
«Сейчас река Ишим у села Казанское прибывает на глазах. Прогноз неблагоприятный. Выше по течению на гидропосту Ильинка воды уже больше, чем в 2017 году. Делаем всё возможное, но стихия непредсказуема. Именно поэтому из зоны возможного подтопления необходимо эвакуироваться всем», — пишет глава региона в своем Телеграм-канале.
Вероятнее всего, 10-метровая дамба в селе Казанское не сможет справиться со стихией. Неблагоприятные прогнозы говорят о том, что дома затопит.
Ранее «Наш город» сообщал, что уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка превысил исторический максимум. По данным на 17 апреля, опасная отметка была превышена на 49 сантиметров.