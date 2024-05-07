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Published Сегодня, 04:19

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Updated Сегодня, 04:24

В Тюменской области уровень воды в Тоболе и Иртыше продолжает расти

Рост уровня воды в Ишиме остановился

7 мая 2024, 04:19
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области уровень воды в Тоболе и Иртыше продолжает расти

В районе села Викулово остановился за последние сутки вода не поднялась и осталась на отметке 11,68 метра. В районе города Ишим, села Абатское и Ильинки вода продолжает убывать.

За сутки уровень в Ишиме в районе одноименного города снизился на 13 сантиметров — до 978 сантиметров выше нуля поста, в Абатском районе вода убыла на 12 сантиметров — уровень составляет 12,11 метра. В Ильинке Казанского района уровень снизился на 6 сантиметров — до 811 сантиметров выше нуля поста.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В реке Тобол рост продолжается — за последние 24 часа в районе города Ялуторовск уровень воды в реке поднялся на 17 сантиметров — до 667 сантиметров выше нуля поста при критической отметке 850 сантиметров. В Иевлево уровень повысился на 10 сантиметров — до 590 сантиметров. В Упорово за сутки он не изменился — 876 сантиметров выше нулевой отметки.

В Иртыше рост уровня воды составил 11-16 сантиметров. В Тобольске вода поднялась на 11 сантиметров — до 566 сантиметров выше нуля поста, в Демьянке 16 сантиметров — вода поднялась до 770 сантиметров, в Увате уровень увеличился на 11 сантиметр — до 966 сантиметров выше нуля поста.

Ранее «Наш Город» писал, что рост уровня в Тобола в Заводоуковском городском округе накануне превысил максимум 2016 года на один метр. В муниципалитете затопило несколько участков дорог.

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