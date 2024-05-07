Рост уровня воды в Ишиме остановился

В реке Тобол рост продолжается — за последние 24 часа в районе города Ялуторовск уровень воды в реке поднялся на 17 сантиметров — до 667 сантиметров выше нуля поста при критической отметке 850 сантиметров. В Иевлево уровень повысился на 10 сантиметров — до 590 сантиметров. В Упорово за сутки он не изменился — 876 сантиметров выше нулевой отметки.