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При пожаре в Тобольске погиб человек

В многоэтажном доме в Тобольске произошел смертельный пожар

18 апреля 2024, 02:57
Фото: 1MI

При пожаре в Тобольске погиб человек

Пожар произошел этой ночью в девятиэтажном доме в 6-м микрорайоне. Из здания эвакуировали 29 человек.

К моменту прибытия пожарных общий коридор на шестом этаже был полностью задымлен. Одного из эвакуированных передали медикам, он скончался.

В тушении пожара были задействованы 12 огнеборцев. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров. Предварительно установлено, что причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в деревне Окуневская Омутинского района произошел смертельный пожар. Дымовой пожарный извещатель был установлен, но не сработал.

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