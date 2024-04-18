В многоэтажном доме в Тобольске произошел смертельный пожар

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
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Updated Сегодня, 02:59
К моменту прибытия пожарных общий коридор на шестом этаже был полностью задымлен. Одного из эвакуированных передали медикам, он скончался.
В тушении пожара были задействованы 12 огнеборцев. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров. Предварительно установлено, что причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.
Ранее «Наш город» сообщал, что в деревне Окуневская Омутинского района произошел смертельный пожар. Дымовой пожарный извещатель был установлен, но не сработал.