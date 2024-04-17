В Тюмени вынесут приговор водителю автобуса, который сбил подростка

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
По версии следствия, тюменец работал водителем пассажирского автобуса. В ноябре 2023 года он выехал на перекресток Республики-Мельникайте на красный сигнал светофора и сбил 16-летнего подростка. Потерпевший получил тяжелые травмы.
Водитель полностью признал свою вину и выплатил подростку 130 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Теперь обвиняемому грозит лишение свободы на срок до трех лет, а также лишение прав.
Ранее «Наш город» писал, что движение на трассе под Тюменью ограничили до Нового года.