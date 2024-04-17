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В Тюмени вынесут приговор водителю автобуса, который сбил подростка

В Тюмени вынесут приговор водителю автобуса, который сбил подростка

17 апреля 2024, 09:37
Фото: 1MI
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя Тюмени. Он обвиняется в нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Сюжет
ДТП


По версии следствия, тюменец работал водителем пассажирского автобуса. В ноябре 2023 года он выехал на перекресток Республики-Мельникайте на красный сигнал светофора и сбил 16-летнего подростка. Потерпевший получил тяжелые травмы.

Водитель полностью признал свою вину и выплатил подростку 130 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Теперь обвиняемому грозит лишение свободы на срок до трех лет, а также лишение прав.

Ранее «Наш город» писал, что движение на трассе под Тюменью ограничили до Нового года.

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