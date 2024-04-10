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Published Сегодня, 03:08

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Updated Сегодня, 03:10

В Тюменской области при пожаре в частном доме погиб человек

При пожаре в частном доме в Тюменской области погиб человек

10 апреля 2024, 03:08
Фото: МЧС Тюменской области

В Тюменской области при пожаре в частном доме погиб человек

Предварительно, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. Пожарный извещатель был установлен, но он не сработал.

Сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме на Садовой в деревне Окуневская Омутинского района поступило вчера в 23:38. К моменту прибытия пожарных наблюдалось горение в одной из квартир.

В тушении пожара были задействованы 8 огнеборцев и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. При пожаре погиб один человек.

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Предварительно установлено, что причиной возгорания послужила непотушенная сигарета. Дымовой пожарный извещатель был установлен в квартире, но не сработал, так как в нем отсутствовали батарейки.

Ранее «Наш город» сообщал, что при пожаре в частном доме в Ялуторовске погиб мужчина, еще один человек получил травмы. По факту произошедшего Следственный комитет организовал проверку.

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