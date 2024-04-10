При пожаре в частном доме в Тюменской области погиб человек

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме на Садовой в деревне Окуневская Омутинского района поступило вчера в 23:38. К моменту прибытия пожарных наблюдалось горение в одной из квартир.
В тушении пожара были задействованы 8 огнеборцев и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. При пожаре погиб один человек.
Предварительно установлено, что причиной возгорания послужила непотушенная сигарета. Дымовой пожарный извещатель был установлен в квартире, но не сработал, так как в нем отсутствовали батарейки.
Ранее «Наш город» сообщал, что при пожаре в частном доме в Ялуторовске погиб мужчина, еще один человек получил травмы. По факту произошедшего Следственный комитет организовал проверку.