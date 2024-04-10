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15 населенным пунктам и 10 СНТ в Тюменском районе грозит затопление

15 населенных пунктов и 10 СНТ может затопить в Тюменском районе

10 апреля 2024, 02:47
Фото: 1MI

15 населенным пунктам и 10 СНТ в Тюменском районе грозит затопление

Глава Тюменского района призывает местных жителей быть готовыми к быстрому подъему воды. На подверженных затоплению территориях создаются запасы песка.

15 населенных пунктов и 10 СНТ в Тюменском районе подвержены угрозе подтопления. Об этом сообщила глава района Ольга Зимина в своем Телеграм-канале.

«По территории Тюменского района проходят реки Тура и Пышма. Уровень воды в реках района далек от критических отметок, тем не менее, мы должны быть готовы к быстрому подъему воды, как это было в 2016 году», — отметила Зимина.
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Так, в марте в Червишево прошли учения — службы спасения отработали действия по эвакуации населения. На подверженных затоплению территориях создаются запасы грунта и песка, а владельцы торговых предприятий готовятся закупать продукты впрок.

Ранее «Наш город» сообщал, что власти просят тюменцев запастись водой. Санврачи напомнили, что в период паводков пить воду из-под крана нельзя.

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