15 населенных пунктов и 10 СНТ может затопить в Тюменском районе

Posted Сегодня, 02:47
Published Сегодня, 02:47
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
15 населенных пунктов и 10 СНТ в Тюменском районе подвержены угрозе подтопления. Об этом сообщила глава района Ольга Зимина в своем Телеграм-канале.
«По территории Тюменского района проходят реки Тура и Пышма. Уровень воды в реках района далек от критических отметок, тем не менее, мы должны быть готовы к быстрому подъему воды, как это было в 2016 году», — отметила Зимина.
Так, в марте в Червишево прошли учения — службы спасения отработали действия по эвакуации населения. На подверженных затоплению территориях создаются запасы грунта и песка, а владельцы торговых предприятий готовятся закупать продукты впрок.
Ранее «Наш город» сообщал, что власти просят тюменцев запастись водой. Санврачи напомнили, что в период паводков пить воду из-под крана нельзя.