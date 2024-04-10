Глава МЧС России Куренков прибыл в Тюмень. ВИДЕО

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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Updated Сегодня, 02:17
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюменскую область, чтобы лично оценить ситуацию с паводками. Его встретили губернатор Тюменской области Александр Моор и руководитель ГУ МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян. Самолет Куренкова приземлился в Тюмени ночью, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Напомним, что вчера Куренков посещал Оренбургскую область, чтобы проконтролировать исполнение поручений по ликвидации последствий паводка. Далее он планирует отправиться в Курганскую область, где власти объявили срочную принудительную эвакуацию жителей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцам начали рассылать СМС-предупреждения об угрозе паводка. Жителей региона призывают сохранять спокойствие.