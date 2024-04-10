Глава МЧС России Куренков прибыл в Тюмень. ВИДЕО

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюменскую область, чтобы лично оценить ситуацию с паводками. Его встретили губернатор Тюменской области Александр Моор и руководитель ГУ МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян. Самолет Куренкова приземлился в Тюмени ночью, сообщили в пресс-службе МЧС России.