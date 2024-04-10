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Глава МЧС России Куренков прибыл в Тюмень

Глава МЧС России Куренков прибыл в Тюмень. ВИДЕО

10 апреля 2024, 02:15
Фото: МЧС России / Телеграм

Глава МЧС России Куренков прибыл в Тюмень

Александр Куренков оценит ситуацию с паводками в регионе. На данный момент тюменские власти оценивают обстановку как контролируемую.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюменскую область, чтобы лично оценить ситуацию с паводками. Его встретили губернатор Тюменской области Александр Моор и руководитель ГУ МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян. Самолет Куренкова приземлился в Тюмени ночью, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Видео: МЧС России / Телеграм

Напомним, что вчера Куренков посещал Оренбургскую область, чтобы проконтролировать исполнение поручений по ликвидации последствий паводка. Далее он планирует отправиться в Курганскую область, где власти объявили срочную принудительную эвакуацию жителей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцам начали рассылать СМС-предупреждения об угрозе паводка. Жителей региона призывают сохранять спокойствие.

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