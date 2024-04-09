«Очистить территорию от мусора»: Тюмень готовится к пожароопасному сезону

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Так, по словам градоначальника, он поручил специалистам очистить территории от мусора, обновить противопожарные полосы и мобилизовать работу профилактических групп. Свои решения он озвучил во время на заседании коллегии администрации Тюмени.
«Для предупреждения возникновения пожаров поручено провести очистку территорий от мусора, обновить обустроенные противопожарные полосы, мобилизовать работу профилактических групп», — сообщил Кухарук.
Отмечается, что эксперты продолжают проверять пожарные гидранты. К сегодняшнему дню инспекцию прошли уже четыре тысячи установок.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области ввели режим ЧС из-за вероятных паводков.