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Мэр Тюмени рассказал о подготовке к пожароопасному сезону

«Очистить территорию от мусора»: Тюмень готовится к пожароопасному сезону

9 апреля 2024, 15:10
Фото: 1MI

Мэр Тюмени рассказал о подготовке к пожароопасному сезону

Тюмень готовится к пожароопасному сезону. Сейчас в столице региона проводятся различные мероприятия для предупреждения ситуации, об этом рассказал мэр Руслан Кухарук.

Так, по словам градоначальника, он поручил специалистам очистить территории от мусора, обновить противопожарные полосы и мобилизовать работу профилактических групп. Свои решения он озвучил во время на заседании коллегии администрации Тюмени.

«Для предупреждения возникновения пожаров поручено провести очистку территорий от мусора, обновить обустроенные противопожарные полосы, мобилизовать работу профилактических групп», — сообщил Кухарук.

Отмечается, что эксперты продолжают проверять пожарные гидранты. К сегодняшнему дню инспекцию прошли уже четыре тысячи установок.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области ввели режим ЧС из-за вероятных паводков.

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